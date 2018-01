El PNV sobre el debate de la edad penal a raíz del homicidio de 'Urren': «¿Hasta que edad lo vamos a llevar, hasta los 10 años?» Agentes de la Ertzaintza protegen la zona donde falleció 'Urren'. / Luis Calabor El menor de 13 años identificado como uno de los dos presuntos autores de la agresión mortal no puede ser imputado judicialmente porque no llega a los 14 años para ser considerado penalmente responsable ELCORREO.COM Lunes, 8 enero 2018, 13:18

La muerte de Ibon Urrengoetxea, 'Urren', en la madrugada del 23 de diciembre en pleno centro de Bilbao, cuando se disponía a coger un taxi para regresar a su casa de Amorebieta tras una cena navideña con sus compañeros de trabajo, no sólo ha causado un inmenso dolor en su entorno y la consternación general de la ciudadanía. Al conocerse que los delicuentes que perpetraron el asalto que terminó con la muerte de 'Urren', de 43 años, en plena calle Navarra son menores de edad, se ha suscitado un intenso debate en torno a la edad penal. Sobre todo, al saberse que uno de los dos identificados hasta el momento como presunto autor del homicidio es un chaval de sólo 13 años que no puede ser imputado judicialmente debido a su edad. La ley establece que hasta los 14 años una persona no es responsable penalmente de sus actos.

Según han informado fuentes de la investigación, las indagaciones policiales han permitido a la Ertzaintza identificar a dos menores como supuestoa autores de la agresión mortal: uno de 13 años -y por lo tanto inimputable penalmente- y otro algo mayor a quien sí se le podría buscar un reproche penal por su relación con este caso. El chico de 13 años acudió junto a sus padres a una comisaría de la Ertzaintza, que ha remitido a la Fiscalía de Menores las diligencias en relación a este adolescente, quien en ningún caso podría ser detenido o imputado por esos hechos.

Sobre el debate en relación con la responsabilidad penal de los menores, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha asegurado conocer a familiares del exjugador de la Amorebieta Sociedad de Deportiva de fútbol, ha considerado este es «un caso excepcional por la edad del autor» de la muerte y ha manifestado que «la edad de la responsabilidad penal está bien fijada en esos 14 años», que ya es «una edad terriblemente joven», si bien con esa persona identificada habría que «tomar medidas» en cuanto a tratamientos o seguimientos. «¿Hasta qué edad lo vamos a llevar; hasta los 10 años, hasta los 8 años? ¿En serio nos vamos a plantear eso?», se ha preguntado Esteban en una entrevista en Radio Euskadi.

En manos de la Fiscalía de Menores

La investigación del homicidio está liderada por la Fiscalía de Menores y su resolución penal va a ser mucho más complicada que la policial. En el caso de los mayores de 14 años que cometen delitos es la propia Fiscalía la encargada de decidir qué tipo de medidas se les aplican -por ejemplo si son internados en un centro de menores- antes de que se celebre el juicio, en el que deberán responder por su acción y en el que, en su caso, se determinará un castigo apropiado legalmente a su edad.

El chico de 13 años, sin embargo, no puede ser imputado por la agresión mortal. De hecho, este menor ha sido conducido durante la investigación a la comisaría de la Ertzaintza en Deusto, pero nunca en calidad de detenido. La Fiscalía de Menores podría decidir imponerle en un futuro cercano algún tipo de medida correctora, pero nunca de carácter punitivo.