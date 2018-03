El parricida de Getafe ahogó a sus dos hijos en el baño antes de incendiar la vivienda 00:51 Concentración en Getafe en repulsa por los hechos. / Virginia Carrasco «He matado a mis hijos. No quiero que sufran», dejó escrito en una nota | El padre colocó los cadáveres encima de un colchón y les prendió fuego en el domicilio familiar | «Él podía tirarse al tren, pero lo de los niños no tiene nombre», dicen los vecinos MELCHOR SÁIZ-PARDO y ANDER AZPIROZ Madrid Miércoles, 21 marzo 2018, 19:08

José Alberto Gálvez, el padre que el martes por la noche ahogó en la bañera a sus hijos de trece y ocho años de edad en Getafe y a cuyos cadáveres prendió fuego luego, dejó una nota de despedida, que la policía halló en uno de sus bolsillos, después de que el parricida se suicidara arrojándose a las vías del tren: «He matado a mis hijos. No quiero que sufran», escribió antes de acabar con su vida y con la de los dos menores Alejandro y Marina.

Según ha revelado la autopsia practicada hoy en el Instituto Anatómico Forense, Gálvez mató a sus hijos ahogándoles en la bañera. Primero fue la niña y luego Alejandro, aquejado de una parálisis cerebral. Tras asesinarle, llevó los cadáveres a una habitación, los tendió encima de su una cama y prendió fuego al colchón.

El padre había quedado al cuidado de los dos pequeños durante toda la tarde. Una primera hipótesis apuntaba a que estaban en trámites de separación, pero una vez que la mujer pudo reunir fuerzas para declarar desmintió esa situación. La policía investiga todavía el móvil del doble asesinato. Aunque la principal hipótesis de los investigadores es que el doble crimen fue una venganza a su esposa, lo cierto es que no había antecedentes de malos tratos y el parricida, según los testimonios recopilados por los investigadores, se desvivía por el bienestar de sus hijos, sobre todo por el de Alejandro.

El 112 recibía ayer un aviso a las 20:15 horas de un incendio en una vivienda en la plaza de Benjamín Palencia de Getafe. Poco después de que los servicios de emergencias descubrieran los cuerpos sin vida de los pequeños en su vivienda, el padre de los menoresse tiró a las vías del tren en un paraje cercano.

En principio, no se trataba de un fuego de grandes dimensiones. Es más, parecía un simple amago de incendio. Sin embargo, cuando los Bomberos de la Comunidad de Madrid lograron entrar en la vivienda, que estaba cerrada, encontraron los cuerpos sin vida de un niño de 13 años y una niña de 8 en el cuarto de juegos de la vivienda.

La madre de los niños, que se personó poco después de que se declarase el fuego en la vivienda y que facilitó a los bomberos las llaves para entrar en la casa, tuvo que ser atendida de una crisis de ansiedad y trasladada al Hospital Clínico de Getafe.

La Policía Nacional, en cuestión de minutos, confirmó que el fallecido era el padre de los dos niños -A. G. L., de 46 años, español y sin antecedentes policiales-, ya que portaba consigo la documentación que apuntaba como domicilio precisamente la casa que acababa de incendiarse. Además, los agentes confirmaron casi de inmediato que había sido un suicidio. Los testigos apuntaron que la víctima se había arrojado aparentemente de forma voluntaria a las vías y que murió en el acto.

«Él podía tirarse al tren, pero lo de los niños no tiene nombre»

Esta mañana solo había hueco para los gestos de dolor en la localidad madrileña de Getafe. Vecinos que conocían a la familia no pueden explicarse lo sucedido porque, aseguran, el padre no se separaba de su hijo y se volcaba de lleno en su cuidado.

La madre es profesora en un colegio de la localidad y a raíz de la enfermedad de su hijo se implicó a fondo en asociaciones de ayuda a personas minusválidas. Recientemente, creó ella misma una asociación de nombre Almas. El matrimonio no estaba roto y no se dio ninguna señal de que la tragedia podía producirse. No hay denuncias por malos tratos.

En el piso en el que murieron los chicos y al que el parricida prendió fuego después de ahogarlos en la bañera entraban y salían agentes de la Policía Científica en busca de las pruebas para cerrar un caso que no alberga dudas. Los vecinos aún no se lo podían creer. «Que se tirase al tren si quería pero lo de los niños no tiene nombre» , afirmaba una mujer de avanzada edad. Una de las informaciones que se difundieron por el municipio madrileño es que el padre dejó una nota manuscrita en la que confesaba las muertes de los pequeños.

Mientras se cierran los últimos flecos de la investigación, Getafe llora por sus niños. El Ayuntamiento ha decretado tres días de luto y las banderas ondean a media asta en los colegios o la base del Ejército del Aire. Cientos de personas se concentraron a las 12.00 frente al consistorio para repudiar el doble crimen. Casi todas lo hicieron con el mismo pensamiento en la cabeza. «Qué horror, que horror, pobres pequeños» , repetían unos y otros.