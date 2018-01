Los dos fallecidos en Mutriku arrastrados por una ola son de Vitoria

El alcalde achaca el suceso a una «temeridad»

El alcalde de Mutriku, José Ángel Lizardi, ha achacado a una «temeridad» el accidente. El primer edil ha explicado que desde este martes se informó de que se había activado la alerta naranja por el temporal marítimo y olas de cerca de 5 olas, a pesar de lo cual las víctimas «se han acercado hasta el morro del pequeño dique» que hay en el citado arenal.

Lizardi (PNV) ha indicado que el Ayuntamiento no había prohibido expresamente el paso de peatones en esa zona, que no «es muy concurrida». «No es una zona de paseo», ha aclarado. «Cuando está la cosa tranquila hay gente que pesca o incluso pasea, pero cuando la situación está así, la gente no se acerca al morro» del espigón, ha señalado.