Las polémicas frases de la defensa de 'La Manada' Los abogados han centrado su estrategia en retratar a los acusados como víctimas de una «caza mediática» y de una mujer que puso en práctica «una fantasia sexual» y luego se arrepintió ELCORREO,COM Martes, 28 noviembre 2017, 19:23

-«Mis clientes no son modelo de nada, en muchos aspectos pueden ser verdaderos imbéciles. En sus conversaciones privadas pueden ser patanes infantiloides, básicos, primarios, pero son buenos hijos y su imagen ha sido destrozada y sus nombres vilipendiados sin haber cometido el delito del que se les acusa»

-«Se han centrado en el gordito ultra tatuado, un guardia civil, un militar… La instrucción ha sido kafkiana, se les ha situado en el escalafón de los criminales más peligrosos del país. Se ha hecho una caza de 'La Manada'»

-«Lo que nos encontramos es ante una película porno. No hay ningún gesto de asco, ningún rictus de dolor, de mínimo sufrimiento, de pena, e incluso ningún movimiento de rechazo al ofrecimiento de un pene en su boca».

-«¿Tenía los ojos cerrados como para no ver cómo la grababan pero lo suficientemente abiertos para agarrarse a un pene?»

-«Parten (la acusación) de curiosísimos criterios, como que una relación con los ojos cerrados no puede tener carácter voluntario. No es lo habitual realizar felaciones con los ojos abiertos»

-«Cada vez es más natural y es factible que a una joven le pueda parecer atractivo mantener una relación así con cinco hombres»

-«Nada de lo que ustedes crean, piensen o elucubren tiene que ver con los hechos. Que una determinada persona, por su edad o su ideología, no entienda que una chica de 18 años quiera realizar una fantasía sexual, aunque luego se arrepienta, no significa que eso no se haya podido producir. Dejemos los prejuicios fuera de la sala».