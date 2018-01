La hermana de Diana Quer: «No puedo ni encender la television viendo cómo recogen tu cuerpo por culpa de un degenerado desgraciado» La última imagen que las dos hermanas se tomaron juntas. / Instagram La Guardia Civil localizó este domingo el cadáver de la joven madrileña en A Coruña ELCORREO.COM Lunes, 1 enero 2018, 14:14

Fue el domingo de madrugada, dos días después de su detención, cuando Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle', confesó el crimen de Diana Quer, la joven madrileña desaparecida en agosto del 2016. Él mismo condujo a los investigadores a una nave abandonada en Rianxo, el municipio coruñés del que es natural y donde vive. La Guardia Civil localizó el cuerpo a primera hora de este 31 de diciembre.

'El Chicle', con antecedentes por tráfico de drogas y agresión sexual, era el principal sospechoso del crimen. Y fue él mismo quien señaló a los agentes el lugar donde ocultó el cuerpo, un pozo situado dentro de la antigua nave industrial abandonada.

Este lunes, 'El Chicle' se ha acogido a su derecho a no declarar ante la magistrada del juzgado número tres de Ribeira. Llegó al juzgado sobre las 08.50 horas pero no fue hasta pasadas las 11.15 horas cuando la jueza dio inicio al interrogatorio.

Tras el hallazgo de los agentes, la hermana de Diana Quer, Valeria, ha publicado varios mensajes y fotos dedicados a la joven asesinada. Una de ellas ha sido la última foto que se hicieron juntas.

Nuestra ultima foto, te amo por siempre Una publicación compartida de Valeriaaquer_ (@valeriaaquer_) el Dic 31, 2017 at 2:39 PST

Horas después, ha lanzado otro mensaje en Instagram Stories, en este caso dirigido al asesino confeso: «No soy persona hoy. Pagarás, hijo de puta».

Este sábado, tras la detención de 'el Chicle' después de que intentara secuestrar a otra chica, Valeria escribió otro mensaje en su perfil de Instagram, que cuenta con 15.000 seguidores. «Hasta siempre, pequeña. Habrá cosas que en mi vida podré perdonarme pero sé que tú me lo has perdonado todo. Esto es un palo para mí pero no puedo hacerle nada, solo espero que estés bien estés donde estés y que me cuides mucho a mí pero sobre todo a mamá, no sabes cuánto te queremos. Espérame allí arriba angelito. Siempre fuertes y siempre conmigo». escribía.

Ayer domingo Valeria volvió a compartir con sus seguidores más pensamientos e imágenes.