El PNV considera que los jueces deberían someterse a «un control de calidad y una puesta al día» El portavoz nacionalista en el Congreso, Aitor Esteban, apunta que en la sentencia se aprecia «una falta clara de sensibilidad hacia la víctima y un problema de interpretación» EFE Lunes, 30 abril 2018, 12:49

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha opinado, en relación a la sentencia de 'La Manada' que, más allá de que sea necesario un cambio en el Código Penal, «quizás haya que pensar que los jueces, como el resto de profesionales, deben reciclarse, pasar controles de calidad y ponerse al día». En dicho fallo, se aprecia «una falta clara de sensibilidad hacia la víctima y un problema de interpretación. Tendemos a creer que los jueces son dioses infalibles, y son mortales como nosotros; aunque tengan la piel muy fina», ha dicho.

Esteban se ha pronunciado así en una entrevista en Radio Nacional en referencia a la reacción del Consejo General del Poder Judicial hacia la críticas a la resolución de la Audiencia de Navarra que condena por abuso sexual y no por agresión sexual (violación) a los cinco autores del ataque grupal a una joven de 18 años durante los Sanfermines de 2016. Según ha añadido «con respeto a la independencia judicial, igual hay que revisar sus mecanismos». Ha aludido, en concreto, al voto particular de uno de los magistrado partidario de absolver a los cinco acusados al considerar que no hubo agresión y la relaciones sexuales se practicaron en un ambiente de «regocijo y jolgorio», y lo ha calificado «escandaloso y terrible».