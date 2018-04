Catalá, sobre el juez que pidió la absolución de 'La Manada': «Todos saben que tiene algún problema singular» El ministro de Justicia, Rafael Catalá, a su salida del Colegio de Abogados de Córdoba en cuyo exterior se celebraba una concentración contra la sentencia. / EFE El ministro de Justicia considera que el Consejo General del Poder Judicial debería haber ejercido su «potestad disciplinaria» contra Ricardo González SOLANGE VÁZQUEZ Lunes, 30 abril 2018, 11:25

El Consejo General del Poder Judicial debería haber ejercido su «potestad disciplinaria» contra Ricardo González, el magistrado que emitió en la sentencia de 'La Manada' un voto particular pidiendo la absolución de los acusados. Así lo ha manifestado esta mañana el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una entrevista concedida a la Cope: «Cuando todos saben que este juez tiene algún problema singular, me sorprende que el Consejo no actúe».

El ministro ha dejado en el aire lo del «problema singular» y no ha querido explicar de qué se trata, aunque ha deslizado que no se trataría de ningún secreto, ya que «todos lo saben» y, según ha señalado, González tiene «algunos expedientes ya abiertos». Tal y como ha asegurado, «en España tenemos 5.500 jueces magníficos y muy profesionales. Pero como en todas las corporaciones, hay algunas personas con dificultades. Si en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra conocían esta situación, deberían haber actuado preventivamente». Para Catalá, la oleada de indignación social se debe, más que a la sentencia en sí, a algunas expresiones que recoge el texto y al controvertido voto particular de Ricardo González.

Resultados «peculiares»

«Soy partidario de que las leyes se adapten a la realidad social. Si hay un desajuste, hay que legislar para cambiarlo», ha indicado Catalá, quien ha destacado que, «sobre este caso, la fina línea entre el prevalimiento, la violencia y la intimidación provoca resultados tan peculiares que seguramente es conveniente repasarlo». No obstante, el ministro ha añadido que no debe hacerse «de forma precipitada ni desde un punto de vista populista». «Los expertos en Derecho Penal van a tomarse su tiempo y los partidos decidiremos sobre sus conclusiones», ha subrayado. En referencia a la petición del Gobierno de que se revisen cómo están tipificados los delitos sexuales en el Código Penal, realizada a raíz de la sentencia, Catalá no ha visto «una acción precipitada» y ha reiterado que no se legislará en caliente.

La controvertida actuación del magistrado Ricardo González ha hecho salir a la luz algunos detalles de su carrera profesional. Según recoge hoy 'OKdiario', el juez «ha sido objeto de dos expedientes disciplinarios instruidos por el Consejo General del Poder Judicial». Los motivos fueron la «excesiva dilación en la tramitación de las causas» -durante su época de juez en Bilbao, desde donde fue trasladado a Pamplona en 2001- y la acumulación de causas y dilaciones injustificadas, ya en la capital navarra.