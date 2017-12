«Sé que el asesino de mi hija tiene que salir, pero me indigna que ejerza de psiquiatra» Asun Casasola, madre de Nagore Laffage. / Luis Azanza La madre de Nagore Laffage se asombra de que Diego Yllanes, en tercer grado, trabaje en una clínica de Madrid ARANTXA ALDAZ Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:39

Todos los días desde hace diez años son 7 de julio para la madre de Nagore Laffage. Pero hay semanas, incluso meses enteros, más oscuros. «Y este último lo ha revuelto todo». El juicio a ‘la Manada’, por la presunta violación grupal a una chica en los sanfermines del año pasado, ha resucitado los peores recuerdos del proceso judicial por el crimen de su hija a manos de José Diego Yllanes. «Que se le cuestione a la víctima, como hicieron con mi niña...», clama. La noticia de que el asesino confeso aparecía en la web de una clínica de psiquiatría de Madrid como parte del cuadro médico ha añadido sufrimiento, solo en parte mitigado por el «enorme apoyo» que desde las asociaciones feministas y la sociedad en general le brindan a esta irunesa, convertida en símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. «Sé que tiene que salir de la cárcel, pero me indigna que pueda ejercer de psiquiatra», dice con rabia y el reproche al sistema judicial de «no tener empatía» hacia las víctimas y familiares.

Cuadro médico de la clínica donde aparecía Diego Yllanes.

Casasola supo hace ya unas semanas que el asesino de su hija, condenado por un delito de homicidio a 12 años y medio de prisión –el jurado popular no lo calificó de asesinato, como solicitaban la fiscalía y todas las acusaciones particulares– había obtenido el tercer grado. Ya solo acude a dormir a la cárcel de Zuera, en Zaragoza. En noviembre del año pasado alcanzó las tres cuartas partes de la condena, lo que le abría las puertas a obtener un régimen que al final le fue concedido en junio tras serle denegado anteriormente.

«Alzar la voz»

«Es un palazo que saliera en vísperas de sanfermines –la fecha del crimen–. Me parece una falta de ética total. ¿Cuántas personas que han estado en la cárcel no encuentran trabajo? Este chico por ser quien es tiene unos privilegios que alucino». Le duele, sobre todo, que aparezca como médico en una clínica de salud mental. «Se suponía que no podía ejercer de médico porque había cometido un delito. Fue capaz de matar a mi niña», a quien degolló y luego intentó descuartizar. «Me indigna», repite a la vez que agradece el cariño recibido. «Por eso estoy fuerte y sigo adelante. Hay que alzar la voz contra las injusticias».

La clínica retiró de su web la referencia a Yllanes y salió al paso diciendo que «no atiende a pacientes, colabora en la empresa en tareas de investigación». La Organización Médico Colegial precisó además que «ni figura en el registro de médicos colegiados y por lo tanto no puede ejercer la Medicina en España».