Alonso defiende a Catalá y asegura que «sintió indignación» por el voto particular a la sentencia de 'la Manada' Image de archivo de Alonso y Catalá durante un acto electoral en Billbao. / Manu Cecilio La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, cree que el juez Ricardo González debería ser expedientado «porque ha entrado en la ofensa a la víctima» ELCORREO.COM Miércoles, 2 mayo 2018, 12:28

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha considerado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, no debe dimitir después de que afirmara que el magistrado del voto particular de la sentencia de 'La Manada', Ricardo González, tiene «un problema singular», por lo que jueces y fiscales han reclamado que sea cesado. Además, ha reconocido que a él también le causó «bastante indignación leer las cosas que había escrito» el magistrado.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Alonso ha señalado que Catalá es «un buen ministro y un hombre muy serio». «Yo he compartido Consejo de Ministros con él y es un hombre serio, profundamente respetuoso de su función en la separación de poderes. Yo creo que, como los demás, leyó ese voto particular, y luego debe saber alguna otra cosa y lo manifestó», ha añadido.

El líder de los populares vascos ha destacado que el responsable de Justicia ha sido «más criticado que el magistrado por escribir lo que escribió», cuando describió los abusos sexuales sufridos por la joven como «jolgorio». «Realmente a mí me causó bastante indignación leer las cosas que se habían escrito en ese voto particular», ha subrayado.

En este sentido, cree que Rafael Catalá no debe dimitir, sino «seguir cumpliendo con su función». «Yo creo que se pide muy fácilmente la dimisión de todos los miembros del Gobierno, pero, de ahí que tengan razón, es otra cosa. Yo creo que en este caso no la tienen y que es un buen ministro», ha concluido.

«Deberían expedientar al juez», dice Mendia

También se ha referido a esta polémica la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, quien cree que el magistrado de la Audiencia de Navarra Ricardo González «ha entrado en la ofensa a la víctima» y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería expedientarl. Respecto a las palabras de Rafael Catalá, al asegurar que el magistrado del voto particular tiene «un problema singular», ha señalado que «el ministro, al fin y al cabo, es el responsable máximo de la Administración de Justicia y pertenece al Poder Ejecutivo, y tiene que haber separación entre éste y el Poder Judicial. Seguramente, en las palabras del ministro y de algunos miembros del Poder Judicial, habrá razones que nosotros desconocemos en estos momentos«, ha indicado.

Idoia Mendia ha subrayado que «la redacción de ese voto particular, las expresiones que utiliza el juez, que no son jurídicas expresamente y que no sirven para explicar su petición de libre absolución de los encausados, deberían haber motivado al CGPJ a, de oficio, abrir un expediente a ese juez para investigar las causas por las que tiene esa visión de las mujeres, de la sexualidad, y esa visión tan machista que es impropia«.

En su opinión, Ricardo González ha entrado «en un campo de ofensa a la víctima y es un tema muy delicado». «Las mujeres arrastramos muchos años de estar en un segundo plano, arrastramos la dificultad para denunciar este tipo de delitos, y ahora que se está, de alguna manera, animando, y las mujeres estamos perdiendo el miedo a contar lo que nos ha pasado y a denunciar si hemos sufrido acoso, violación o abusos sexuales, actuaciones como ésta hace quizá replantearse a muchas el dar el paso, y no debiera de ser así«, ha indicado.

Por ello, considera que «no debieran tener la piel tan fina unos poderes cuando, desde la ciudadanía o desde la sociedad, se critican las sentencias desde el respeto a la independencia».