Stop a la natalidad La decisión de no tener hijos promovida por el movimiento que apuesta por frenar la reproducción tiene sus voces en España

La población mundial no para de crecer. Si en 1990 era de 5.300 millones de habitantes, en el 2015 alcanzó a 7.300 millones. Y se estima que para el 2030 superará los 8.500 millones, según los datos de la ONU. En contra de este crecimiento aparecen los antinatalistas con el Movimiento por la Extinción Voluntaria de la Raza Humana (VHEMT, según sus siglas en inglés), nacido en 1991 en Estados Unidos. Los antinatalistas son pocos y suelen ser vistos como 'bichos raros' en una sociedad que ansía la maternidad en sus proyectos de vida. Este colectivo aboga por detener la reproducción e insiste en que deberíamos encargarnos de los niños que ya hay y no traer más a este mundo.

El concepto no es nuevo. El antinatalismo ya había sido propuesto en el pasado por figuras como Sófocles y Arthur Schopenhauer. El argumento compartido por estos filósofos y más comprensible para el público es el citado anteriormente: somos demasiados y demasiados es malo. En este punto, los antinatalistas 'moderados' proponen esta postura como un control de natalidad para reducir la población, y que por ende el planeta pueda soportar. Otro de punto en el que se sostienen es que un amplio porcentaje de los embarazos mundiales son supuestamente no deseados.

Uno de los precursores del movimiento más conocido en la actualidad es el sudafricano David Benatar, que trabaja para el departamento de Filosofía de la Universidad de El Cabo. Este filósofo escribió un libro titulado 'Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence' (Mejor no haber nacido: el dolor de llegar a la existencia), en el que defiende que la principal razón del antinatalismo es el sufrimiento que experimentarán en el futuro y, si bien el mundo le puede ofrecer al individuo experiencias satisfactorias, las trágicas las superan.

En España hay quienes comparten esta postura. Audrey García es una de ellas. Tiene 39 años, vive en Barcelona y no duda en definirse a sí misma como antinatalista. Pero a diferencia de las conocidas como 'NoMo' (de las siglas en inglés No Mother -no madres-), que deciden no tener hijos por una elección personal, los antinatalistas lo hacen «por algo superior a sus deseos». Es decir, alguien que no quiere tener hijos no es necesariamente antinatalista. Audrey ha detallado en una entrevista a otro medio, que hay «un discurso político y ético detrás».

Audrey hace más de cuatro que decidió esterilizarse. «No querer hijos no es egoísta», afirma. «Crear a alguien que no ha pedido nacer sí que lo es. Quien no nace no sufre daño alguno ni se pierde nada, porque no existe. El planeta está lleno de niños sin familia, no es justo traer más al mundo cuando se puede adoptar. Decidir traer niños a este mundo no es una decisión de amor; no se ama a quien no está ni siquiera concebido. Se traen porque la gente tiene ganas de ello. Y punto. Eventualmente, se les quiere luego», ha precisado Audrey en una entrevista en un medio digital.

Otra de las personas que comparte los principios básicos del antinatalismo es Mara Rodríguez. Es de Almería y lleva cinco años viviendo en Barcelona. «Es algo que tengo claro desde que era niña. No quiero hijos. No van conmigo, con mi proyecto de vida, no los quiero». «Estoy de acuerdo con que la especie humana es monstruosa y está causando un daño irreparable a otras especies y al planeta», precisa.

Gemma Orozco tiene 25 años y vive en Lérida con su pareja. También está convencida de no tener hijos, algo que desde niña siempre lo ha tenido en claro. «Considero que tener un hijo es un acto egoísta que responde solo a los intereses de los progenitores». Vivir es sufrir, y quien no existe no sufre. Soy antinatalista desde que tengo uso de razón», enfatiza.