Starbucks deberá advertir en sus cafés sobre el riesgo de cáncer La acrilamida es un subproducto del café tostado que está presente en altos niveles en el café preparado AGENCIAS Domingo, 1 abril 2018, 17:36

Starbucks y otros vendedores de café deberán advertir en sus cafés sobre el riesgo de cáncer. Así lo ha fallado un tribunal de Los Ángeles, en el que obliga a la cadena y otras marcas a incluir una advertencia sobre sustancias cancerígenas en sus productos en California. Con esta decisión se resuelve una demanda interpuesta por un grupo sin fines de lucro en 2010 a tostadoras, distribuidoras y minoristas de café, por considerar que estaban violando una ley que obligaba a las empresas a advertir a los consumidores de productos químicos en sus productos que podrían causar cáncer.

Uno de esos productos químicos es la acrilamida, un subproducto del café tostado que está presente en altos niveles en el café preparado. Sin embargo, las empresas del ramo afirman que este compuesto está presente en niveles «muy bajos» y que deberían estar exentas de la ley porque «se genera de forma natural a partir del proceso de tostado de los granos para darles sabor». También se argumentó que el café es bueno para el organismo.

«El café ha demostrado una y otra vez ser una bebida saludable», apuntó William Murray, presidente y director general de la Asociación Nacional del Café, en reacción al fallo. Así, consideró que la demanda «no contribuye a mejorar la salud pública».

El magistrado Berle, sin embargo, decretó que las empresas no presentaron evidencia suficiente que demostrara que la acrilamida en el café no representa un riesgo considerable. «El demandante probó que el consumo de café aumenta el riesgo de perjuicios para fetos, infantes y adultos, los expertos médicos de los acusados no demostraron con evidencia que el consumo de café es benéfico para la salud humana», sentenció.

En los establecimientos como Starbucks esta advertencia aparece en carteles de los locales, no en los vasos directamente, y se advierte de «ciertos químicos etiquetados por California como causantes de cáncer, están presentes en el café, productos horneados y otros alimentos y bebidas vendidos aquí».