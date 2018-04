El IVA de la solidaridad El reintegro del IVA al Banco de Alimentos podría permitir dar de comer a un 7,5% adicional de familias necesitadas. / E. C. Un jubilado busca 150.000 apoyos para que el Gobierno destine el impuesto de los productos donados a la compra de más género FERMÍN APEZTEGUIA Lunes, 23 abril 2018, 00:28

Un jubilado madrileño ha puesto en marcha una idea innovadora para llenar de género los almacenes de los bancos de alimentos. Santiago López, un aparejador de 74 años, ha comenzado una campaña nacional de recogida de firmas para solicitar al Gobierno central que el IVA de los productos donados por la población se reintegre por completo a las organizaciones que se dedican a la recogida y distribución de comida entre los más necesitados. El objetivo es poder abastecer a un mayor número de población.

El promotor del proyecto, y sus acompañantes, agrupados en torno a la nueva Asociación Nacional De Alimentos Solidarios (ANDAS), se ha propuesto recabar un mínimo de 150.000 rúbricas de apoyo a través de la plataforma Change.org, que serán entregadas en el Congreso de los diputados junto a una iniciativa parlamentaria. Ayer, al cierre de esta edición, habían logrado casi 130.000.

Las cifras del plan 1.500 vascos más (un 7,5%) podrían beneficiarse de la comida del Banco de Alimentos si prospera esta iniciativa popular. 21 millones de kilos se recogieron en España la última campaña.

«Nada justifica que se obligue a la gente a pagar un impuesto por una donación de comida. Algunos países europeos no lo cobran. Tampoco pedimos que deje de recaudarse, pero sí que Hacienda se ocupe de reintegrarlo el Banco de Alimentos», explicó a EL CORREO el promotor de la campaña, que ya ha logrado extender las raíces de ANDAS por las provincias de Madrid, Asturias, Sevilla, Córdoba y Valladolid.

Militancia solidaria

La asociación también está recabando para su causa el apoyo de «relevantes» organizaciones sin ánimo de lucro, que serán dadas a conocer en las próximas semanas, «cuando entreguemos las firmas en el Parlamento». El objetivo es alcanzar las 250.000, pero el proceso parlamentario se pondrá en marcha con 150.000, una cifra que se considera representativa para el abordaje de una iniciativa popular.

Santiago López es, a sus 74 años, un pensionista muy activo. Voluntario de Cáritas, ejerce entre otras actividades como profesor en el centro de Formación para el Empleo San Felipe Neri, de Madrid. Hace tres años participó junto a su esposa, María Ballesta, en la 'gran recogida' de alimentos, que se organiza anualmente. «Vimos que no era justo pagar IVA por una donación y pensamos que quizás podíamos hacer algo», explica el presidente de ANDAS.

Dos años necesitaron para dar forma a la ONG que gestiona la iniciativa. Si se tiene en cuenta que el impuesto general de los alimentos ronda entre el 7% y el 8% y que en la última recogida de enero se recopilaron en España 21 millones de kilos de productos, la reversión del IVA, permitiría -según estima el equipo de López- al Banco de Alimentos disponer de un fondo extra para la adquisición de 1,6 millones de kilos adicionales. «Con esa cantidad, podríamos dar de comer a otras 20.000 personas durante un año. Es lógico y justo que la recaudación de ese IVA se destine a la lucha contra el hambre».

En Euskadi, serían 130.876 kilos más, que alimentarían a 1.500 vascos más. Los promotores de la iniciativa saben que no lo tendrán fácil porque Montoro difícilmente querrá desprenderse de ese dinero. «Donde no llega el Gobierno, llegaremos los ciudadanos. Hasta que no se logre, no vamos a parar», advierte.