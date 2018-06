Las solicitudes de asilo de refugiados se duplican en Euskadi en el último año USOZ El País Vasco registró en 2017 un total de 970 peticiones, pero aún se necesita el doble de plazas para dar respuesta a la demanda FERMÍN APEZTEGUIA Martes, 19 junio 2018, 00:49

Las solicitudes de asilo de refugiados se han disparado en el País Vasco, hasta el punto de duplicarse en el último año. Un informe difundido ayer por la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR) de Euskadi cifra las peticiones registradas en 2017 en un total de 970 para el conjunto de la comunidad autónoma vasca.

Las cifras facilitadas poco o nada tienen que ver con el volumen de población de cada territorio. Ni Álava, con 258 solicitudes, tiene la cuarta parte de peticiones que Bizkaia (592), ni ésta última cuenta el doble que Gipuzkoa, que suma solo 121. La selección de un lugar u otro para asentarse se mueve por otros criterios. Por encima de las condiciones de vida y seguridad, muy similares en el conjunto de Euskadi, se colocan otras circunstancias, como la presencia en el lugar de familiares o conocidos.

Conflictos de persecución

El informe presentado por CEAR de manera simultánea en distintos puntos de España coincide con la conmemoración mañana miércoles del Día Internacional de las Personas Refugiadas, fijado por Naciones Unidas. El presidente de la organización en el País Vasco explicó que el aumento detectado en el último año se corresponde con un fenómeno que se está dando de igual manera a nivel mundial, debido a la existencia de «todos los conflictos y motivos de persecución que existen actualmente».

Además, según su análisis, el sistema vasco de acogida ha aumentado en los últimos dos años «de una forma considerable» el número de plazas tanto en Euskadi como en el conjunto de España, al pasar de las 200 que se disponían en 2016 a las 463 reservadas en la actualidad para Euskadi, que «todavía no resultan suficientes».

Las personas que huyen de zonas de un conflicto en busca de estabilidad conocen, además, cada vez mejor los recursos públicos y privados que existen en cada lugar, según añadió el presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro. El 70% de las solicitudes de asilo tramitadas en el País Vasco contaron con el apoyo de esta organización, por lo que su máximo responsable, a falta de datos oficiales, consideró que la asociación dispone de datos suficientes como para establecer un perfil del demandante. Casi el 60% de las personas atendidas por la entidad proceden de tres países diferentes, que son Venezuela (40,33%), Colombia (9,52%) y Ucrania (8,16%). La mayoría son hombres, pero no hay tanta diferencia frente a las mujeres, en una relación de 54% a 46%.

EL CONFLICTO EN CIFRAS 592 solicitudes en Bizkaia, 258 en Álava y 121 en Gipuzkoa explican el auge de las peticiones de refugio, que se han duplicado en un año. 630 migrantes han llegado este fin de semana en el 'Aquiarius' y 1.290 más en pateras.

Llamamiento al Gobierno

El aumento de las solicitudes de asilo ha provocado que el número de plazas de acogida disponible en la comunidad, que es de 463 en total, se haya quedado corto. «Ya están ocupadas o ya están reservadas; y debe tenerse en cuenta que sólo nosotros tenemos una lista de espera de más de 100 para poder ocupar una de ellas», detalló la directora de la asociación Patricia Bárcena. La única alternativa posible a esta situación es, según dijo, que las instituciones vascas sigan creando nuevas plazas y mecanismos de acogida «que den una solución o un respiro al problema».

Galparsoro comentó asimismo que se ha extendido entre la población la creencia de que no están llegando refugiados a Euskadi, que es «falsa» a tenor de todos estos datos. «Queda demostrado que sí vienen. La cuestión es que lo hacen por su cuenta y, por tanto, sus historias no resultan tan mediáticas», como las relacionadas con el barco 'Aquarius', que arribó ayer en Valencia después de nueve días de navegación y sin víveres en el Mediterráneo. El presidente de la organización lamentó en este sentido que el destino de las 1.290 personas llegadas en pateras en los último fin de semana a las costas andaluzas pueda no se r el mismo que el de los tripulantes del 'Aquarius'. «No podemos establecer personas refugiadas de primera y de segunda (categoría), garantizando la protección internacional y la acogida digna a toda persona que huya de una persecución y así lo requiera», afirmó.