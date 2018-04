Salutación del Optimista El círculo más afín al presidente impertérrito asegura que don Mariano Rajoy sigue siendo quien mejores resultados obtiene en las encuestas internas Mariano Rajoy charla con lo medios. / Efe MANUEL ALCÁNTARA Lunes, 2 abril 2018, 00:22

El empeño de cambiar de caballo en plena carrera se hace especialmente dificultoso si se está pasando el río de los acontecimientos. Los casos de corrupción y la imparable subida de Ciudadanos han abierto el debate sucesorio cuando aún falta un año para los comicios autonómicos. Román Escolano, que es el ministro de Economía, lo ve todo del color rosa en su primer cuadro macroeconómico. Que Dios le conserve la vista, pero que no se la aumente porque puede chocar contra la realidad. Medio PP está en contra del otro medio, pero no se llevan la contraria porque aspiran al relevo de Rajoy, que tiene su reloj parado y por lo tanto sabe dos veces al día cuál es la hora exacta. Escolano dice que el paro bajará al 15% en 2018, la menor tasa de desempleo desde 2008, ya que se crearán medio millón de puestos de trabajo. ¡Que Dios le oiga!, porque ha decidido hacerse el sordo ante tantas peticiones. Mientras, Miquel Iceta se conforma con que media Cataluña no se imponga a la otra media y acierte con un Gobierno de concentración para salir del laberinto catalán, caracterizado por su voracidad.

La deuda pública terminó el año pasado en el 98,4 del PIB, tres décimas por encima del objetivo. Algo es algo y menos es nada. Habrá que aprobar ayudas a la llamada 'internacionalización' y necesitamos personas como Román Escolano, que crean que todo es posible, en vez de hablar de imposibilidades y de buscar el relevo de Rajoy cuando falta un año para los comicios autonómicos. Los líderes de la independencia de Cataluña están en prisión preventiva o fugados. Mientras, el círculo más afín al presidente impertérrito asegura que don Mariano Rajoy sigue siendo quien mejores resultados obtiene en las encuestas internas y no les gusta hablar de su relevo. Para eso están los demás, que son muchos.