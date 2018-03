Osakidetza sopesa incorporar fisioterapeutas e higienistas dentales a la Atención Primaria Un fisioterapeuta realiza un masaje en la espalda. / Fotolia El consejero de Salud Jon Darpón ha descartado incorporar a ese apartado a psicólogos o podólogos ELCORREO.COM Jueves, 15 marzo 2018, 17:19

Osakidetza está estudiando la posibilidad de incorporar fisioterapeutas e higienistas dentales a los servicios de Atención Primaria. Según ha explicado este jueves el consejero de Salud Jon Darpón, de esta manera pretenden mejorar la asistencia que ya se presta en los ambulatorios en los ámbitos de la rehabilitación y la odontología. Por el momento, se descarta incorporar a este sector perdiles como el de psicólogo o podólogo.

En la actualidad, los perfiles profesionales asignados a la Atención Primaria son los de médico de familia, pediatras, enfermería, matronas, auxiliares de enfermería, auxiliares de administración y celadores. Este anuncio no implica que los centros de salud no presten atención en otros ámbitos como el de la psicología, la fisioterapia, la podología o la atención dental, aunque este tipo de servicios se ofrezcan a través de derivaciones a otras áreas de Osakidetza o de profesionales que dependan de otras estructuras de esta red sanitaria, como la hospitalaria o la de salud mental.

Refuerzo en rehabilitación

En el caso de la Fisioterapia, el consejero Darpón ha reconocido la «conveniencia» de estudiar alternativas al actual modelo y de explotar, desde el equipo de Atención Primaria, las actividades comunitarias de prevención y promoción de la salud en colaboración con municipios, polideportivos y asociaciones. Para lograrlo, habrá tres líneas de trabajo complementarias. Una de ellas consiste en «reforzar» los recursos de rehabilitación y fisioterapia.

Además, se prevé un despliegue de la 'Enfermería Comunitaria' para el impulso de actividades de 'Salud Comunitaria'. Otra de las medidas que ha dado a conocer en este ámbito es la puesta en marcha de un proyecto piloto para analizar las «ventajas e inconvenientes» de poner a disposición de la Atención Primaria recursos de fisioterapia que desarrollaren su actividad de manera coordinada con los médicos de familia. Por otro lado, Osakidetza está analizando la posibilidad de ir sustituyendo el personal de apoyo del que disponen los odontólogos -en la actualidad integrado por enfermeros o auxiliares- por higienistas dentales.

De esa forma, se recuperaría el proceso de inclusión de listas de higienistas dentales iniciado en 2012, que se paralizó en su día por un recurso interpuesto por el sindicato de enfermería SATSE, que finalmente fue desestimado.

Programa PADI

Darpón ha indicado que el Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) ha logrado que, en la actualidad, un 74% de los niños de Euskadi estén libres de caries, frente al 18% del año 1988. El objetivo de Osakidetza es seguir ampliando el alcance de esta iniciativa.

Por el contrario, en el caso de la Psicología, ha subrayado que Osakidetza ya dispone de profesionales de esta disciplina en los centros de Salud Mental del ámbito comunitario, una red que el año pasado atendió más de 580.000 consultas, de las que más de 90.000 fueron de psicología.

Darpón ha asegurado que este modelo «funciona de forma adecuada» y realiza una actividad «considerable», por lo que opinaque es «discutible» que sea conveniente crear una segunda red de recursos destinados al tratamiento de trastornos mentales comunes y leves paralela a la de los centros de Salud Mental.

El consejero ha recordado que el grupo de trabajo creado en la anterior legislatura para analizar precisamente la conveniencia o no de introducir el perfil de psicólogo en la Atención Primaria, «no llegó a ningún consenso por la disparidad de criterios al respecto».

OPE Osakidetza

Por otro lado, ha respondido a EH Bildu sobre si el departamento de Salud tiene previsto previsto destinar a turno libre las plazas no cubiertas de promoción interna de la Oferta de Empleo Público de 2014-2015. Darpón ha explicado que, a diferencia de lo que había hecho en anteriores OPE, en esta ocasión no podrá optar por esta fórmula para modificar las plazas no cubiertas, debido a los límites establecidos por el Gobierno central a la incorporación de empleados públicos a las distintas administraciones.

El consejero ha recordado que el Gobierno vasco ha reclamado en reiteradas ocasiones la retirada de estos límites, pero ha afirmado que hasta que esto no se produzca no puede adoptar medida alguna que ponga en peligro la «seguridad jurídica» de las OPE y de las personas que se presentan a ellas.