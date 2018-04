Aumenta la incidencia de las ITS en Euskadi Las nuevas aplicaciones para ligar, la pérdida de miedo al sida y nuevas drogas recreativas son las principales causas de este repunte Lunes, 23 abril 2018, 12:16

«Cada año, cerca de un millón de personas en el mundo contrae algún tipo de infección de transmisión sexual (ITS), y la incidencia de casos va en aumento. Se trata de un reto de salud pública de primer orden», explica la doctora Amaia Mariscal, dermatóloga de Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ).

Tal y como señala la experta de IMQ, «en Euskadi, las consultas por ITS no han dejado de aumentar en los últimos años. Se trata de una serie de infecciones que se transmiten por el contacto sexual (vaginal, anal, oral) con una persona que padezca o sea portadora de una de ellas. No obstante, en ocasiones estas infecciones no muestran síntomas, con el riesgo que eso supone para el propio infectado y para las personas con las que pueda mantener un contacto sexual».

En el conjunto del Estado, la ITS más frecuente es la infección por el virus del papiloma humano (VPH), seguida de otras como el herpes genital, la gonorrea, la clamidia, la sífilis o el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), Amaia Mariscal incide por ello en la importancia de, en primer lugar, «mejorar la educación sexual y sobre consumo de drogas desde la escuela. Cabe subrayar también la importancia del diagnóstico precoz de esta patología, así como del consejo preventivo individualizado y de su tratamiento».

La dermatóloga de IMQ, destaca entre los factores que pueden contribuir a enmarcar este aumento de las consultas de ITS en España, «la pérdida de miedo a un contagio de VIH, la proliferación de sitios web y aplicaciones para encontrar parejas sexuales y la tendencia reciente a consumir drogas recreativas asociadas a las relaciones sexuales».

Situación en Euskadi

Según datos de Osakidetza, en Euskadi, entre 2004 y 2014, los diagnósticos anuales de sífilis han pasado de 20 en 2004 a 64 en 2014, con una media en este periodo de 56,4 casos al año.

En cuanto a la gonorrea, los diagnósticos han aumentado desde los 30 casos de 2004 a los 181 casos de 2014, con una media anual en esos once años de 118,2 diagnósticos.

El VIH se muestra más estable en Euskadi: entre 2006 y 2016 la media de nuevos diagnósticos se situó en 170,8 casos al año (154 casos en 2006 y 158 casos en 2016, con un pico en el año 2009 que llegó hasta los 207 diagnósticos de VIH en el País Vasco.

Aunque no se dispone de un registro de casos oficial, el virus del papiloma humano (VPH) ya provocaba 75 casos en 2012. En este ámbito, se ha anunciado en nuestra Comunidad la próxima implementación de un sistema de cribado poblacional.