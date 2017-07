Contraindicaciones para hacerse un implante dental

¿Qué contraindicaciones existen para realizarse un implante dental? ¿Qué riesgos existen?

Alfonso (Cáceres). Antes de realizar una terapia con implantes dentales es imprescindible una adecuada planificación, que incluya valorar no sólo la existencia de suficiente disponibilidad de hueso para su colocación, sino también el estado de salud general, dental y periodontal, para detectar posibles factores que podrían empeorar el resultado del tratamiento o incluso contraindicarlo. Entre estos factores están desde enfermedades graves que influyen en el metabolismo óseo, sistema inmunitario débil, procesos degenerativos o cancerosos hasta diabetes no controlada, tabaquismo, inadecuada higiene oral o periodontitis no tratada. También evitar medicamentos que podrían traer alguna complicación, como los anticoagulantes. Controlando estos factores y con una adecuada técnica quirúrgica, el riesgo es muy bajo, siendo la tasa de éxito superior al 95%.

Dra. Regina Izquierdo, periodoncista y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración (SEPA)