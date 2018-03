La rectora considera «escandaloso» que los titulados universitarios cobren 1.000 euros Nekane Balluerka, en la Feria de Orientación donde se expone la oferta universitaria a los jóvenes. / E. C. Balluerka advierte del riesgo de perder talento, que «Euskadi no se puede permitir» con un futuro de caída demográfica MARTA FDEZ. VALLEJO Martes, 27 marzo 2018, 01:38

La rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Nekane Balluerka, calificó ayer de «escandaloso» que los graduados reciban sueldos de mil euros y advirtió de la necesidad de «cuidar al talento» porque, de lo contrario, «se irá» y «es una pérdida terrible que no se puede permitir el País Vasco con la caída demográfica que va a sufrir». Balluerka hacía referencia de ese modo al estudio que ha hecho público este mes la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), en el que refleja que uno de cada cuatro titulados con másteres no llegan ni a mileurista.

La responsable de la Universidad vasca pertenece a la comisión permanente de la Conferencia de Rectores, un organismo que ha reclamado al Gobierno central y a las comunidades que acometan «reformas profundas, sociales y económicas» ante la evidencia de que un alto porcentaje de jóvenes cualificados cobran sueldos bajos. En concreto, el informe mostraba que el motivo de mayor insatisfacción de los universitarios son sus salarios. Si el 27% no llega ni a mileurista, el 16% cobra entre 1.000 y 1.200 euros. Sólo un 13% supera los 2.000 euros.

Balluerka destacó que la Universidad es «responsable» de la preparación que reciben los alumnos, pero que son «las empresas» las que deben ofrecerles un salario «adecuado» a su cualificación. «Los jóvenes tienen derecho a un proyecto de vida, que esos bajos salarios no les permite», señaló. Alertó del riesgo de fuga de talentos. «Hablamos de cuidar talento y esto es un problema de la sociedad en general», recalcó. El presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Lleida, Roberto Fernández, ya avisó durante la presentación del informe de que «estamos exportando universitarios muy bien preparados en cantidades ingentes a países que los reciben con los brazos abiertos».

En su contexto 26% de los titulados universitarios con máster cobra menos de 1.000 euros en España. En el País Vasco, el 24% de los graduados en 2013 recibe entre 900 y 1.200 euros Cualificación Tres de cada diez universitarios con máster tienen una cualificación superior a la que se precisa en el puesto de trabajo que desempeñan, según los datos del ‘Barómetro de empleabilidad y empleo universitario 2017’, de la Conferencia de Rectores. Planes en el extranjero Los jóvenes españoles no se muestran optimistas con su futuro profesional. Casi cuatro de cada diez piensa que en los próximos cinco años no tendrá un nivel de ingresos «razonablemente adecuado». Un tercio se plantea ir al extranjero. Becarios gratis España es uno de los países de la UE que emplea a mayor número de becarios. Eso sí, el salario es otra cuestión. La OCDE calculaba hace dos años que el 58% no recibía sueldo y el 71% percibía una retribución insuficiente para vivir de manera autónoma.

Balluerka subrayó que Euskadi no se puede permitir perder a jóvenes preparados y, menos, «en una sociedad envejecida como la vasca, con el descenso demográfico que vamos a sufrir». La rectora confió en que los datos concretos de Euskadi -que se publicarán en los próximos meses- sean mejores que los que refleja el estudio de la CRUE, elaborado mediante una encuesta entre 7.000 titulados de cincuenta universidades públicas y privadas españolas.

Difícil de mejorar

El principal problema para los jóvenes con estudios superiores cuando intentan acceder al mercado laboral en Euskadi ya no es tanto encontrar trabajo sino conseguir un sueldo digno. La tasa de empleo de los graduados de la UPV en 2013 se ha colocado ya en en un 83,20% y todos los indicadores apuntan a que va a seguir creciendo. Sin embargo, el nivel de los salarios no parece tan fácil de mejorar. El estudio de Lanbide sobre la promoción de estudiantes correspondiente a 2013 muestra que el 24% recibe sueldos entre los 900 y los 1.200 euros, y un 10% está por debajo de esa horquilla de ingresos. Apenas uno de cada cuatro se sitúa en el tramo de 1.200 a 1.500 euros. Los universitarios que acceden a empleos públicos están más protegidos de la precariedad laboral que soportan los graduados en el sector privado. «En la Administración pública no hay este problema, los salarios están fijados. Lo que pueden hacer es convocar más o menos OPE», añade la rectora.

«Hacen falta más plazas para formar médicos en Euskadi» Euskadi va a necesitar más médicos por el relevo generacional. Es un mensaje que el Gobierno vasco ya ha lanzado en varias ocasiones y que el consejero de Salud, Jon Darpón, ha transmitido a la rectora. Nekane Balluerka coincidió ayer, en declaraciones a Radio Euskadi, en ese diagnóstico y en que la Facultad de Medicina debería ofertar más plazas. Pero matizó que la Universidad necesita más especialistas hospitalarios para formar a los alumnos y contar con el hospital de Galdakao. Reiteró la prioridad de construir la nueva facultad en Basurto, ante las «deficiencias» que soporta la de Leioa, y mostró su confianza en «contar con el apoyo de las instituciones vascas» en ese proyecto.

Los universitarios con estudios relacionados con la salud son los que disfrutan de una mayor empleabilidad, el 98%, frente a poco más del 70% en Humanidades y Ciencias Experimentales. También son los puestos de trabajo mejor remunerados. Casi cuatro de cada diez titulados vascos en 2013 en alguna carrera sanitaria cobra entre 1.500 y 1.800 euros.