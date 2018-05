El profesor que vejó a la víctima de 'La Manada' insiste en que «disfrutó» Luciano Méndez Naya. «Reconozco una cosa, mi postura es arrogante, fue y lo será», añade en el vídeo publicado a primera hora de hoy EFE Santiago de Compostela Martes, 15 mayo 2018, 12:04

El profesor de la Universidad de Santiago (USC) Luciano Méndez Naya, que afirmó que la víctima de La Manada «disfrutó», ha sostenido hoy que hay más de un 90% de probabilidades de que los hechos hayan sido como él cree que ocurrieron y ha cuestionado la posibilidad de que la USC adopte medidas contra él.

En un nuevo vídeo publicado hoy en su muro abierto de Facebook, este profesor, que sostiene que la «razón» está de su lado, ha defendido su postura como «una reflexión seria y coherente sobre los hechos en cuestión». «Vista la reacción desproporcionada y desmedida, sigo pensando lo mismo (...) pero me permite ponerle un poquito de humor a la cosa», ha indicado.

En su opinión, «lo de La Manada es todo inventado» y matiza que él no juzga «los precedentes» de los integrantes de este grupo, sino que juzga «los indicios del caso en cuestión». Reconoce que «a lo mejor» se confunde, pero «los indicios racionales» son los que él expone y, por lo tanto, la conclusión «de una persona racional» tiene que ser la misma que la suya.

«La probabilidad de que las cosas sean como yo las conté son de un noventa y muchos por ciento», ha agregado, aunque indica que podría rectificar si tiene pruebas concluyentes en otro sentido. «Si me vienen y me sacan un vídeo en el que la tipa (...) lo está pasando mal y se ve que no sé qué y tal, pues digo: Bueno, vale», ha comentado. Méndez Naya agrega que se llama «tipo» a él también, por lo que sostiene que no es «despectivo con nadie», al referirse como «tipa» a la víctima.

Tras el vídeo ha recibido numerosos comentarios en los que ve «muy pocas cosas razonadas» y, además, también ha sufrido, según dice, amenazas. «Amenazas de todo tipo, amenazas con medidas de la Universidad... Me parecen cosas insólitas y fuera de lugar que la Universidad se venga a meter con mis opiniones personales ¿O yo, por ser profesor universitario, tengo que estar callado?», continúa.

Piensa que la situación de comentarios contra él es fruto de la «sociedad corrupta», como denomina a la actual, en la que hay personas que disfrutan «insultando y menospreciando a otro», lo que censura incluso aunque él «tuviera razón, fuese un loco descontrolado, un machista descontrolado y un machista degenerado». «Reconozco una cosa, mi postura es arrogante, fue y lo será», añade en el vídeo publicado a primera hora de hoy.

Su posición de hoy llega tras la publicación de otro documento audiovisual el pasado 7 de mayo en el que afirma que la víctima de La Manada, a la que se refiere como «la tipa», sabía a lo que iba, que «disfrutó» y que la Audiencia Provincial de Navarra debería haberla condenado por haber denunciado «tonterías» de «feminismo radical». «No dudo de vuestro poder pero niego categóricamente vuestra razón», ha zanjando minutos más tarde en un comentario, también en su muro de Facebook.

Después de tres jornadas de críticas, en la jornada de ayer, antes de conocer que la USC estudiaba qué acciones tomar contra él, publicó un nuevo vídeo en el que se muestra «dispuesto a defender» sus posturas «ante quien haga falta» y acusa a la «manada social» de «crucificar a un tipo que disiente de la opinión mayoritaria». Este profesor, docente de Económicas, ya fue expedientado en 2016 por comentarios machistas a una alumna en clase sobre su escote.