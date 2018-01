¿Por qué los pilotos de avión dicen ‘Roger’ cuando hablan por radio? Este nombre de varón ha sustituido durante décadas el código de comunicación que informa de la recepción de un mensaje C.B. Sábado, 6 enero 2018, 09:16

'Roger'. Probablemente has escuchado esta expresión pronunciada por un piloto de avión en alguna película o serie. Y seguramente alguna vez te has preguntado ¿por qué 'Roger'? Aunque estas conversaciones suelen estar repletas de tecnicismos y palabras complejas, siempre aparece este nombre de varón, fácilmente reconocible al final de las mismas. De hecho, no es difícil darse cuenta gracias al contexto de que 'Roger' significa 'recibido'. Pero, ¿por qué utilizar este nombre de pila?

La razón es más sencilla de lo que imaginabas, de acuerdo a lasprovincias.es. Y no es otra que el hecho de que el nombre de varón 'Roger' ha sustituido durante décadas el código de comunicación que informa de la recepción de un mensaje a través de la letra 'R', que significa 'received'.

Según recogen medios como 'The Guardian', a principios del siglo pasado la comunicación a bordo de los aviones se realizaba gracias al código morse. Y no fue hasta la década de los años 30 cuando se instauró la radio como sistema de transmisión de comunicaciones a borde de las aeronaves.

Debido al desconocimiento de la lengua inglesa por parte de numerosos pilotos y el peligro de que una mala comprensión del mensaje provocara errores graves, obligó a adoptar una palabra para expresar que el mensaje había sido recibido y comprendido correctamente. Y esta palabra fue 'Roger'. De ahí que también sea común el escuchar la expresión 'Roger Wilco', donde 'Wilco' es la abreviatura del inglés «will comply» («cumplirá» en español). 'Roger Wilco' expresa a la vez dos conceptos: por un lado, que se han recibido las instrucciones ('Roger') y que el receptor se dispone a seguirlas ('Wilco').

A pesar de que a finales de los años 50 se estableció la palabra 'Romeo' para designar la letra 'R', el nombre 'Roger' ya estaba tan extendido y estandarizado en la aviación que se continuó utilizando como sinónimo de 'recibido'.