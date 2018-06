ELA, LAB y ESK llevan a la Fiscalía la supuesta filtración de exámenes de médico en la OPE de Osakidetza Prueba realizada en Vitoria. / RAFA GUTIÉRREZ El Sindicato Médico cree que hay indicios en doce pruebas para que Osakidetza encargue una investigación a una institución independiente M. J. CARRERO Martes, 5 junio 2018, 19:01

La supuesta filtración de exámenes en las oposiciones para médico especialista de hospital llega a la Fiscalía de la mano de tres sindicatos: ELA, LAB y ESK, según han anunciado las propias centrales. La responsable para temas de Sanidad de ELA, Esther Saavedra, ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía del País Vasco en la que le solicita que abra diligencias de investigación. En su escrito, hace un relato de los indicios que le hacen sospechar del fraude. En primer lugar, se refiere a la «elevada dificultad» de las pruebas de algunas categorías, de forma que las han aprobado menos del 10% de los aspirantes y «los pocos que lo han conseguido, sorprendentemente, lo han hecho con una puntuación sustancialmente superior a la del resto». Saavedra se refiere, asimismo, a la carta que un miembro del tribunal de Angiología y Cirugía Vascular expresa su inquietud sobre la limpieza del proceso, habida cuenta de que únicamente pasaron el primer examen -diseñado por el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP)- 5 opositores, siendo 4 de ellos de Basurto.

Además, ELA trae a colación el escrito ante notario de Podemos, en el que la formación morada predijo, una semana antes del examen, la identidad de los opositores que iban a obtener las mejores notas para anestesista en el Hospital Universitario de Álava. También hace referencia, al informe presentado por el grupo parlamentario de EH Bildu pero elaborado por LAB en el que se afirma que hay «indicios de que las pruebas no han sido limpias en diez categorías» porque «unos pocos candidatos que se corresponden con el número de plazas en juego obtienen unas puntuaciones muy por encima del resto. Es más -añade- algunos obtienen la máxima nota cuando el resto ni siquiera aprueba».

Esther Saavedra comunica también al fiscal que su sindicato ha recibido quejas de numerosos opositores de categorías médicas en las que manifiestan que «las pruebas prácticas eran, en muchos casos, tan peculiares y específicas que no podían resolverse a no ser que se hubiera tratado el asunto en la práctica profesional siendo que, se trataba de casos que sí habían visto algunos opositores de algún hospital concreto, con la ventaja que ellos les otorgaría respecto del resto».

«¿Quién ha asesorado al IVAP?»

ELA añade que el Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP) ha sido el encargado de realizar la primera prueba para todas las especialidades hospitalarias y, a criterio del tribunal de cada oposición también la segunda en algunos casos, Por ello, ELA cree que es necesario saber «quién o quienes han asesorado al IVAP a la hora de diseñar unos exámenes que requieren unos conocimientos muy específicos y especializados».

Por todo ello, la central que lidera Txiki Muñoz traslada a la Fiscalía la conveniencia de investigar «los hechos enunciados» para resolver si se ha producido o no un fraude en esta convocatoria pública de empleo.

Por su parte, ESK y LAB ha solicitado a la Fiscalía de Álava, una reunión para transmitir su percepción respecto a que han podido producirse filtraciones. El responsable de ESK para temas sanitarios, Patxi Nicolau, ha explicado que entregarán al fiscal el documento notarial en el que 'adivinaron' las tres notas más altas del examen de anestesista. «Nosotros facilitamos al notario siete nombres; los tres primeros acertamos de lleno y los otros cuatro han quedado entre los 40 primeros, con lo que tienen posibilidad de lograr plaza por son 46 los puestos». Nicolau espera que la reunión con el fiscal se celebre esta misma semana.

A su vez, el Sindicato Médico de Euskadi (SME) ha afirmado hoy que existen indicios de filtraciones en los exámenes de doce categorías. Algunas de ellas son las mismas que las señaladas por LAB, pero hay discrepancias entre uno y otro informe. Aunque el Departamento de Salud ya ha anunciado que va a encargar un «análisis exhaustivo de coherencia de resultados», la central que agrupa a la mayoría de los médicos pide al Departamento de Salud que esa investigación la realicen «agentes externos» a Osakidetza. En concreto, apunta la posibilidad de que sean instituciones externas de prestigio, como la Universidad del País Vasco (UPV) o el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) quienes realicen «una valoración científica de los datos aportados». Y es que el SME traslada a los responsables sanitarios su dossier estadístico.

El colectivo de médicos, además, considera que «se deben tomar las medidas oportunas para garantizar en futuras OPEs la transparencia y el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad, que son los que deben caracterizar estos procesos selectivos». El SME recuerda que apoyó la convocatoria de este proceso selectivo, «en la confianza de que la participación de una entidad independiente como el IVAP garantizaría la transparencia en este proceso», pero «lamentablemente hay indicios suficientes para concluir que esto no ha sido así».