A perjuicio de inventario

MANUEL ALCÁNTARA Domingo, 1 abril 2018, 00:58

El número de beneficiarios del llamado ‘bono social telefónico’ ha caído en picado, lo que prueba que tenían donde caerse muertos. Los pensionistas que sobreviven o sobremueren con rentas más bajas se extinguen poco a poco. En el año 2003 se acercaban al medio millón de beneficiarios, pero cada vez van quedando menos ¿Cómo se puede ser pensionista si se tiene la costumbre de comer dos veces cada día?

Quizá lleve razón Miquel Iceta, que sigue siendo primer secretario del PSC, cuando asegura que la salida única para esquivar la crisis, aparte de no haberse metido en ella, es un Gobierno de concentración. La crisis catalana se ha convertido en una pandemia tres meses después de las elecciones autonómicas. El independentismo es la peor de las soluciones, porque agranda los problemas. Ahora, después de la Semana Mayor, le esperan meses más grandes. Entre los 135 diputados que componen el Parlamento de Cataluña los hay de todos los colores, pero se empeñan en encontrar un mirlo blanco que pueda suscitar un consenso, por pequeño que sea, para acceder a la presidencia de la Generalitat.

Miquel Iceta es una persona de buen juicio y no quiere perderlo aunque esté rodeado de fanáticos. La caída de la inversión, que ha sido un verdadero batacazo, se ha unido a la desbandada de depósitos y el desplome de la ocupación hotelera. Los españoles que no podemos explicarnos España sin Cataluña somos tan numerosos, por lo menos, como los catalanes que no quieren ser españoles, lo que no es una opción, sino un designio. La falta de estabilidad política se ha cargado hasta las regatas y puede llegar un momento en el que todo haga aguas y no haya tierra firme donde poner un pie sin mojarse hasta las cejas.