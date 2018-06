«Soy partidario de la tasa cero de alcohol al volante»

Enfrascado en el caso de la joven alemana cuyo cadáver fue abandonado junto a una gasolinera de Álava por su asesino, un camionero, el fiscal de Seguridad Vial y Cooperación Internacional del País Vasco recibe a EL CORREO en su despacho del Palacio de Justicia de Vitoria. Es representante del Ministerio público desde 2001. Ha pasado por las especialidades de Menores, Incapacidades y Registro Civil. «Soy un convencido de que aquí estamos para trabajar, nuestra obligación es estar preparados. Si toca especializarse, nos pagan por ello, somos un servicio público, trabajamos para la sociedad», proclama.

- El pasado día 5 de junio, un ertzaina de 29 años falleció en Leioa al ser embestido su coche por otro cuyo conductor dio positivo de alcohol (0,93) y de drogas. ¿A qué pena se enfrenta?

- La pena para un homicidio imprudente con presencia de drogas y alcohol en el Código Penal es de un mínimo de dos años y un día hasta los cuatro años. Además, privación del derecho a conducir de entre tres y seis años. Hablamos de una calificación jurídica provisional.

- ¿Y de qué se le acusa?

- Es un caso que está 'sub judice', no puedo aportar datos. Lo que se va a intentar es afinar lo más posible en la protección de los derechos de la víctima y también en dar una respuesta al infractor.

- ¿No es una pena pequeña para un hecho tan grave?

- Estamos sometidos al criterio que establece el legislador, que es quien fija la relación penalógica y la idoneidad de la pena como respuesta al hecho. Para mí, lo más importante es qué eficacia va a tener esa pena en el cumplimiento de nuestra obligación de rehabilitación y resocialización.

- ¿Y qué se le puede decir a la familia de la víctima?

- Es un tsunami, una tormenta perfecta que destroza la vida de alguien y la de toda su familia y afecta al entorno con consecuencias dramáticas. Por eso debemos concienciarnos de que en el coche no sólo es lo que me pase a mí, sino lo que puedo producir al de enfrente. Y el infractor, que también su círculo cumple la pena, no sólo él.

- Tras recibir el alta en el hospital, el conductor quedó en libertad porque sólo estaba imputado. Después, el juez dictó una orden de detención pero ya no estaba en su casa. Se presentó posteriormente en una comisaría. ¿Es esto normal?

- Es raro que no se hayan adoptado medidas cautelares, pero sí, pero puede ser así.

- Tras ser puesto a disposición judicial, quedó en libertad provisional con la obligación de personarse en el juzgado y se le retiró el carné y el pasaporte. ¿Pidió la Fiscalía el ingreso en prisión provisional?

- La respuesta es la misma, no puedo hablar de casos concretos.

- ¿Un conductor con reincidencia en alcoholemias puede ingresar en prisión?

- Por supuesto, y de hecho lo hacen.

- ¿Cree que los delitos de tráfico están poco penados?

- Si lo estamos poniendo en términos de eficacia, la pena efectiva que se impone está acompañada para que haya eficacia. Por ejemplo, en una primera alcoholemia de alguien sin antecedentes se suelen imponer trabajos en beneficio de la comunidad, puede tener eficacia y que haya una toma de conciencia y rectifique. En casos de reincidencia, hablamos de multa y penas privativas de libertad. La casuística es enorme, se puede suspender por un curso de formación. No caben generalizaciones, hay que analizar el caso concreto, la protección o desprotección de la víctima, las circunstancias del delincuente... la individualización de la pena.

- ¿Es partidario de endurecer las penas?

- El Congreso está trabajando en el cambio del Código Penal y el aumento de las penas en el homicidio imprudente. El fiscal de Sala ha elaborado una ponencia que está siendo objeto de estudio. Pero, mientras, estamos sometidos al principio de legalidad. En muchos casos hay una petición social, pero hay que hacerlo con prudencia, teniendo en cuenta el interés social pero también la aplicación de una técnica jurídica.

- Ha habido otros casos que han impactado en la opinión pública, como los de ciclistas arrollados por conductores bebidos.

- Hay que extremar la protección con los colectivos más vulnerables en la carretera, como los ciclistas. Habrá que mirar cada uno de los casos concretos porque difiere mucho cuando hay una muerte o sólo lesiones. En el caso de varios fallecidos es aún más grave, porque hay concurso de delitos y sólo se pena uno, no todos.

- ¿Cuántos conductores ingresaron en prisión por delitos de tráfico el año pasado?

- En mayo de 2017 había 840 presos por delitos contra la seguridad del tráfico en las cárceles españolas.

Las cifras 840 conductores cumplían condena por delitos contra la seguridad vial en España en mayo del año pasado. Un ejercicio antes, esas fechas, casi llegaban al millar. 2.038 sentencias por alcoholemia y drogas se dictaron en Euskadi durante 2016.

- Los test de drogas, que a diferencia de los de alcohol no arrojan una tasa, sino que sólo indican si se ha consumido en las últimas horas, ¿son fiables?

- O incluso en los últimos días. Pero sí son fiables. A diferencia de las alcoholemias, donde la tasa a partir de la que se considera delito es de 0,6 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, en las drogas no hay una tasa objetiva. Entonces, se trata de establecer la relación entre la ingesta y la influencia en la conducción. Es muy importante la observación de los agentes de la Ertzaintza en el momento de la detención o en el hospital por parte del forense.

- Entonces, ¿alguien que haya fumado un porro puede ser parado por la Policía al día siguiente y dar positivo de drogas?

- Es uno de los supuestos, que haya sido metabolizado por el organismo, pero quede algún vestigio. Por eso, no todos los positivos se judicializan, tiene que haber consumo e influencia. Lo importante son los síntomas y su influencia en la conducción. Si tiene las pupilas dilatadas, excitación nerviosa... elementos típicos del delito.

- ¿Estos 'narcotest' suelen servir de prueba para llegar a una condena o sanción o se tumban fácilmente en los tribunales?

- En muchas ocasiones terminan en condenas. En los juicios rápidos hay un tanto por ciento de condenas por conformidad tanto en alcoholemias como en ingesta de drogas. Los agentes de Policía ya objetivan los síntomas en el atestado. Nosotros, los fiscales, en realidad lo que hacemos es una reconstrucción de la realidad porque ni hemos visto nada ni lo percibimos con nuestros sentidos. Formamos un pequeño puzzle fundamentalmente con la información que nos aportan los testigos, la víctima y las pruebas policiales para acreditar el hecho.

- La gente sigue bebiendo cuando va a conducir, ¿se dan muchas alcoholemias?

- He consultado con mis compañeras (fiscales de Seguridad Vial de Bizkaia y de Gipuzkoa) y coincidimos en una reflexión: cuándo vamos a tomar conciencia de que el alcohol o las drogas y el volante no son una buena combinación, sino más bien nefasta. Soy partidario de la tasa cero de alcohol. Si has bebido, no cojas el coche porque necesariamente tus facultades pueden estar afectadas. Sigue habiendo un gran número de alcoholemias. (En 2016, según la memoria de la Fiscalía de Euskadi, de las 3.015 sentencias por delitos viales, 2.038 fueron por influencia de alcohol o drogas). Es lo cotidiano en los juzgados de guardia. Los juicios rápidos en su mayoría son por alcoholemias o drogas.

- ¿Por qué es necesaria una Fiscalía especial de Seguridad Vial?

- Porque hay mucho trabajo por hacer. Dentro de la memoria de la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial la parcela de los delitos contra la seguridad vial es importante. Y porque es necesario establecer criterios de coordinación. Hay dos comunidades como Euskadi y Cataluña con competencias transferidas de tráfico y no tiene que haber diferencias entre unos sitios y otros, siempre debemos trabajar bajo el principio de unidad de actuación. La respuesta a la infracción penal debe ser de unidad en todo el territorio nacional.