Padre vegano, hijo vegano

Cuando David Román (Alcoy, 1967) adoptó la dieta vegetariana en 1989, en España apenas había personas que siguieran ese modelo alimentario; cuando dio un paso más hacia el veganismo, se encontró aún más aislado; y cuando él y su mujer, Estrella, decidieron criar a su hijo Leo bajo ese mismo régimen, se enfrentaron a una reprobación social generalizada. «Nos dijeron que era una locura, pero, de la misma forma que estábamos convencidos de que era lo más apropiado para nosotros, no dudamos en transmitírselo también a él. Cualquiera se preocupa de proporcionarle lo mejor a sus hijos», justifica.

La decisión, relata, se produjo de una manera natural y acorde a sus principios y conocimientos. Presidente de la Unión Vegetariana Española (UVE), también es nutricionista, por lo que comprende las limitaciones que puede implicar el veganismo. La mayor pugna la vivió con la pediatra, quien le advirtió reiteradamente de los riesgos que entrañaba la crianza de un niño sin ingerir proteínas. «Es una opinión fruto del desconocimiento porque está demostrado que se puede llevar una dieta vegana completa, equilibrada y saludable», recalca.

En todo caso, tanto él como la madre tuvieron la precaución de añadirle a su dieta la vitamina B12 -presente en carne de aves, mariscos y huevos-, cuya carencia puede provocar serios problemas a largo plazo. Conocida como «la vitamina de la energía», se trata de un componente absolutamente fundamental para la producción de ADN y para mantener sanas las neuronas y los glóbulos sanguíneos. Paradójicamente, el crecimiento de Leo se produjo a un ritmo más rápido que el de sus compañeros de colegio tanto en peso como en estatura, si bien su padre puntualiza que no es la norma general: «Se suelen desarrollar un poco más lento en los primeros años, pero a los 10 o 12 años alcanzan una envergadura equiparable a los niños que siguen una dieta omnívora».

Leo, que acaba de cumplir 18 años, no comprendía la diferencia con el resto de niños cuando era pequeño, lo que le valió algún «choque cultural», aunque siempre ha asumido su forma de vida como algo normal. «Él es vegano, pero no se siente un abanderado de la causa ni es un activista ferviente», explica su padre, quien no cree que la mayoría de edad le vaya a cambiar su mentalidad. Cuestionado por un posible segundo relevo generacional en el futuro, David precisa que todo tendría que pasar por la aprobación de ambos progenitores: «Depende de la opinión de los dos. No se trata de imponer, sino de buscar lo mejor para el niño».