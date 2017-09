Padilla luce una bandera franquista: «No me di cuenta del águila» Padilla durante una corrida. / EFE «Soy torero y español pero nunca he querido voluntariamente ofender a nadie», ha asegurado el diestro a través de un comunicado ELCORREO.COM Sábado, 16 septiembre 2017, 18:37

El diestro Juan José Padilla saludó este sábado al público de la plaza de toros de Villacarrillo (Jaén) con una bandera franquista a sus hombros. La imagen ha circulado rápidamente por las redes sociales en forma de críticas. Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos en Andalucía, ha denunciado la escena a través de Twitter: «Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada».

Juan José Padilla exaltando el fascismo en Villacarrillo (Jaén). Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada. pic.twitter.com/9fvxpURQ62 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 16 de septiembre de 2017

Villacarrillo (Jaén). Septiembre de 2017.

Exaltación del franquismo por parte de Juan José Padilla. pic.twitter.com/tzBVIYgHpr — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 16 de septiembre de 2017

Esta circunstancia que ha obligado al torero a dar explicaciones sobre lo sucedido a través de un comunicado. Padilla ha reiterado que «con la emoción de triunfar», no se dio cuenta de si la bandera «era la constitucional o no». «No vi ni miré a mi espalda, esa es la gran verdad, y pido que se me crea. Soy torero y español pero nunca he querido voluntariamente ofender a nadie», ha afirmado.«Aunque yo no provoqué nada ni vi el escudo, quiero decir que me siento muy español pero que jamás quiero ofender a nadie. Orgulloso de ser torero y ser español pero nostálgico de nada y provocador menos», ha asegurado el diestro, que ha apuntado que su bandera es «la de España, la de todos».