Un pacto de sangre

Para muchos, viven al límite de la sociedad. Según ellos, viven en regla con la Biblia. Los más de cien mil Testigos de Jehová de España conforman una comunidad de fieles que se rigen por unas normas muy estrictas, entre ellas el rechazo a las transfusiones de sangre, por lo que se han visto involucrados en innumerables polémicas. Puede ser una cuestión de vida o muerte, pero para los Testigos es un asunto sagrado, que se fundamenta en el Antiguo Testamento, considerados por los especialistas como una interpretación restrictiva y fundamentalista de la Biblia. «Nosotros nos abstenemos de la sangre, y da igual que sea en comida o en transfusión», asegura Roberto Rodríguez, miembro de la Comunidad de Santutxu.

El asunto se vuelve complejo cuando tiene consecuencias para otros. «Por muchos años hemos tenido la mala fama de que dejamos morir a nuestros hijos, pero la verdad es que esto no es así. Como todos, queremos a nuestros hijos y queremos su bien. Así que cuando llegamos a extremos que nos llevan ante la ley nos sentimos muy mal», asume Felipe Santamaría, otro testigo de la comunidad con dos hijos mayores, que conoce lo difícil que es que se reconozcan sus derechos. «Con los años obviamente todo ha ido cambiando, las sociedades nos han ido incluyendo más. En Euskadi el Gobierno nos ha dado una opción muy útil para defender nuestra posición, como es el Documento de Voluntades Anticipadas».

«Imagínate que un día tienes un accidente, y no tienes nadie que pueda hablar por ti, quien pueda decir que no aceptas transfusiones de sangre. Para eso eso funciona el documento», afirma Rodríguez, quien siempre lleva en su billetera una mini identificación de este título que es testimonio de su decisión, al igual que los enfermos de diábetes y celiacos, o afectados por alguna alergia.«Hace cuatro años y medio yo mismo tuve que enfrentarme a un quirófano, tenía un tumor en el estómago y me debían operar», recuerda Santamaría, que tuvo que ir al hospital de Galdakao para realizar la intervención sin sangre. «La operación duró 5 horas, y fue hecha tomando en cuenta todas las previsiones para que no hubiera gran pérdida de sangre, y así pudieran adaptarse a mis condiciones como bien dejaba claro el Documento de Voluntades Anticipadas que había realizado», asegura.

No siempre es tan fácil. Sobre todo cuando se trata de menores. La Fiscalía General del Estado estableció en 2012 una circular que dirigió a todos los fiscales de las comunidades autónomas en la recogía que los Testigos de Jehová no podrán oponerse a que sus hijos menores de edad reciban transfusiones de sangre en situaciones urgentes en las que peligre su vida. En estos casos el médico podrá aplicar directamente el tratamiento sin necesidad de acudir ante el juez.

Los testigos defienden sus derechos. «Nosotros pagamos nuestros impuestos, cumplimos las leyes, trabajamos... como cualquier otra persona. Y por supuesto tenemos los mismos deberes y derechos», asegura Rodríguez, para quien su comunidad siempre ha sido un tanto marginada por la sociedad. «Nosotros hemos aportado muchísimo a la Medicina al decidir rechazar la sangre, y no solo a nivel mundial donde cada vez son más los avances, sino también aquí en Bizkaia y en el país», en referencia a la tecnología que permite intervenciones sin transfusiones. En todo caso, esos avances científicos no solo se deben a esta comunidad sino a la propia evolución de la medicina.