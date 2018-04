Odón Elorza denuncia un «linchamiento moral» a su persona en redes sociales Odón Elorza. / Lobo Altuna «No estoy imputado ni investigado en ningún caso de pederastia», dice el exalcalde de Donostia, que habla de «intoxicación con fines políticos» I. M San Sebastián Miércoles, 4 abril 2018, 10:19

«Soy objeto de una noticia falsa. Estoy sufriendo en las redes sociales un linchamiento moral hacia mi honor y mi honestidad por grupos vinculados en su gran mayoría a la extrema derecha». Así se expresa Odón Elorza. El exalcalde de San Sebastián no da crédito a la situación que está viviendo desde el pasado 21 de marzo.

Elorza explica que hace exactamente tres semanas el periodista Melchor Miralles publicó en 'Sin Filtros', la web que dirige, un vídeo-blog en el que acusaba al exalcalde de San Sebastián de estar supuestamente vinculado en un escándalo de pederastia. Miralles se hizo eco de un escrito-denuncia formulado por el abogado Mario Díez Fernández ante la Fiscalía General del Estado en el que le vincula a unos supuestos delitos de abusos sexuales a menores, que dicho letrado relaciona con el sumario abierto en el Juzgado número 4 de San Sebastián del año 2013, en el que está implicado supuestamente el fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo, «un proceso en el que no existo, no figuro, no estoy imputado ni investigado», recalca.

El actual diputado socialista por Gipuzkoa, que no ha podido leer el escrito-denuncia, -«en teoría es secreto aunque el periodista ha debido tener acceso a él», dice- recuerda que la propia Fiscalía General del Estado publicó una nota de prensa hace escasos días en la que decía que «no hay una acusación formal contra mí porque no aparece ninguna prueba ni testigo en relación con esta acusación de la que se sirven para atacarme».

«Este vídeo-blog está suponiendo en las redes sociales un linchamiento moral hacia mi persona que afecta a mi familia y también a mi partido. Es una noticia falsa que está siendo impulsada, comentada, por grupos en su mayor parte con una gran vinculación con la extrema derecha», dice Odón Elorza. El político que dirigió la ciudad de San Sebastián desde su alcaldía durante los años 1991-2011 no se explica todavía por qué se encuentra en esta situación aunque sí deduce conclusiones. «Llevo tres semanas pensándolo, investigando. Pero a día de hoy llego a la conclusión de que es una intoxicación con una finalidad política, cuyos objetivos conoceremos. Utilizan que en San Sebastián hay un caso que lleva cinco años en un juzgado y que es un sumario abierto sobre presunta pederastia, y que coincide en años en los que fui alcalde de la ciudad. No hay ninguna relación más que simplemente la capacidad de injuriar de un periodista», cree el exalcalde. Elorza está convencido además de que Melchor Miralles «cuenta con el apoyo en las redes sociales de personas con muy pocos principios, grupos que constituyen la Brunete de las redes».

El político socialista, -«conociendo cómo conozco las redes», añade-, cree que estas «se están convirtiendo en unas zonas tóxicas. Ya casi no sirven para el diálogo, cabe todo. Las injurias, las mentiras y las falsas noticias están a la orden del día, más allá de países como EE UU y Rusia». En relación a las 'fake news' (noticias falsas), Elorza también señala a la web de La Tribuna de Cartagena, «medio que está publicando algo relacionado con este caso y que ha tenido muchísimos problemas con otras noticias que ha publicado. Estamos investigando quién está detrás de esta publicación y tenemos que decidir si incorporar a la querella ya presentada a este medio y sus propietarios», declara. Se refiere a una querella criminal y a una denuncia ya interpuesta por el propio Elorza en Madrid,- «al ser allí donde está el domicilio social de la empresa del periodista»- contra el propio Melchor Miralles y el letrado Mario Díez Fernández.

El diputado socialista reconoce sentirse «impotente para combatir una acusación que se ha hecho viral en las redes, absolutamente incierta y una acusación ante la que no me puedo defender. Porque aunque presente denuncias y querellas la justicia es lenta y el atentado a mi honor y honestidad están ya producidos y no se pueden limpiar. Aunque ganara los juicios, cuando se celebren, siempre quedará la mancha, el deshonor y la duda». Le duele especialmente a Elorza que las acusaciones «se centran en mi condición de alcalde de San Sebastián. Es tremendamente injusto que tras mis 20 años en el Ayuntamiento sin ninguna mancha, ahora de esta manera, se me haga este linchamiento moral por una especie de jurado virtual. Yo no tengo nada que ocultar, ni esconder».

El ruido producido por este caso en las redes sociales está siendo persistente. Elorza reconoce que «es la situación más desagradable, más dura, que estoy viviendo a nivel personal desde que estoy en la política y he pasado momentos trágicos como los asesinatos a manos de ETA de compañeros de partido y de corporación. Todo esto no lo voy a poder perdonar nunca, aunque eso sí, voy a actuar contra todo aquel que me injurie».