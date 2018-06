«En Nueva York hay una oportunidad en cada esquina»

La filosofía de trotamundos encaja a la perfección para definir a Esti Manzaneque, una bilbaína de 25 años afincada en estos momentos en Nueva York, con la mente abierta a vivir al máximo el presente y disfrutar de 'no saber qué pasará'. «No hay nada que me guste más que viajar, conocer gente y nuevas culturas. Es adictivo», advierte.

Esti estudió Empresariales en la Universidad del País Vasco y el último año de carrera tuvo la oportunidad de realizarlo en la Aarhus Business School de Dinamarca. Después viajó a Lisboa, donde trabajó para una empresa turística, y al regresar decidió especializarse con un máster en Marketing.

Cuando se enteró de las becas de internacionalización que concede el Gobierno vasco no lo dudó «ni un segundo», pues se trataba de una oportunidad que le venía «como anillo al dedo». Sus ganas de viajar la animaron a embarcarse en la aventura de conocer Nueva York. «Llegué el año pasado a la Oficina Económica y Comercial de España, nada más y nada menos que ubicada en el emblemático edificio Chrysler, ¡el de King Kong!, donde ayudaba a empresas españolas del ámbito gastronómico a introducirse en el mercado americano, adquirir contactos y promocionar la gastronomía tan fantástica que tenemos», explica. Ya en la segunda fase de su estancia está ejerciendo de revenue analyst -analista financiera- en la cadena hotelera RIU. «Está siendo una experiencia muy enriquecedora. Siempre me había hecho ilusión trabajar en el sector hotelero y he tenido mucha suerte con mis compañeros. Desde el primer día me hicieron sentir parte del grupo y me gusta mucho el ambiente tan familiar que se respira», asegura.

«Desde pequeña he sido muy soñadora y me imaginaba viviendo y trabajando en la Gran Manzana. Cada vez que pienso dónde estoy ahora se me ponen los pelos de punta. De verdad que pienso que todo pasa por algo y no hay que dejar de soñar, porque cuando quieres algo, vas tomando caminos y experiencias que te llevan a ello, estoy segura», cuenta.

«Hace frío del bueno»

Aún recuerda como si fuera ayer el momento en el que le notificaron el destino de su beca. «Creo que a Sinatra le pitaron los oídos de tanto escuchar su tema 'New York'. No cabía en mí de la felicidad. Estaba tan contenta de poder vivir mi sueño que cuando me decían el frío que me esperaba, me entraba por un oído y me salía por otro», ríe. Cuando conoció los 'snow days' entendió la alerta. «En esta ciudad hace frío del bueno y caen nevadas de verdad, pero sarna con gusto no pica y no hay nada que un buen abrigo no pueda arreglar», indica con optimismo.

Pero si por algo destaca Nueva York es por ser diferente a los demás estados de América. «La diversidad cultural, esa energía a todas horas y oportunidades en cada esquina, es algo que hace especial a esta ciudad. Tiene algo que engancha, yo le llamo 'la junglita'», indica con cariño. «Eso de que es la ciudad que nunca duerme, doy fe de que es completamente cierto. Es algo que sigue chocándome. Da igual la hora que sea, que todo está abierto. ¿Comida china a las tres de la mañana? ¡Hecho! ¿Quieres hacer la compra a medianoche? ¡No hay problema! La gente ve normal andar por la calle a las 12 de la noche y levantarse a las 5 de la madrugada para ir al gimnasio antes de trabajar. De ahí que vayan café en mano a todas partes, de algún sitio tienen que sacar tanta energía...», subraya.

De Manhattan a Brooklyn

Al llegar a la ciudad, Esti se instaló en la zona de Manhattan, «donde trabajan la mayoría de 'new yorkers' y más turistas hay. No te aburres ni queriendo. Desprende una energía única», confiesa. Y este año se ha trasladado a Brooklyn. «Me enamoró desde el primer día que me dejé caer por Williamsburg, dominado por hipsters y artistas, tranquilo pero con mucho ambiente joven. Este barrio es una fuente de inspiración, despierta tu vena creativa sin darte cuenta», destaca.