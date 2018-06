Tráfico tira de humor: «Con el dedo gordo del pie no se mide la presión de las ruedas» 01:02 Fernando Grande Marlaska, el nuevo ministro del Interior, ha dicho que «cuando conducimos llevamos un arma peligrosa» ELCORREO.COM Martes, 26 junio 2018, 16:56

«Si les entra sueño al volante, sacar ocho segundos la cabeza por la ventanilla para tomar el fresco no equivale a 8 horas de sueño». «Con el dedo gordo del pie no se mide la presión de las ruedas». «Y salir de vacaciones no es hacer la mudanza». Son los eslóganes de la nueva campaña de Tráfico para la operación salida de vacaciones, que comienza este viernes. Habrá más de 89 millones de desplazamientos en julio y agosto, un 2 por ciento más que el año pasado. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la ha presentado pidiendo precaución porque «cuando conducimos llevamos un arma peligrosa».