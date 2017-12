La nueva campaña de tráfico que se ha hecho viral: «Soy Carlos y estoy en la cárcel por matar a mi amigo» 01:01 La fundación Abertis ha grabado un experimento social realizado en discotecas de Madrid y Barcelona con el que pretende mostrar los riesgos y las posibles consecuencias que puede tener una conducta irresponsable GABRIEL CUESTA Miércoles, 20 diciembre 2017, 19:38

Las luces y la música de la discoteca estaban en pleno apogeo cuando, de pronto, el silencio y la oscuridad inundaron la sala. Así comienza 'El apagón - Suma tu luz', un vídeo que muestra un experimento social realizado y grabado en Barcelona y Madrid para denunciar las consecuencias que puede suponer conducir bebido.

Un rostró apareció en una pantalla gigante. Los cientos de jóvenes enmudecieron y observaron la imagen desde la pista de baile. No sabían qué pasaba. En ella apareció Carlos Rubio, un joven que contó a los asistentes cómo el alcohol al volante arruinó su vida. Una historia real. «Maté a mi amigo, Juan Antonio. El alcohol me hizo que fuera más deprisa de lo normal. Me salí en una curva y me di contra otro coche de frente. Maté a mi amigo, dejé a una persona gravemente herida en el hospital, casi pierdo una pierna, perdí el trabajo, mi mujer…». Lleva más de dos años en la cárcel.

Rubio continúa lanzando un mensaje: «Piensas que eso no te puede pasar a ti. Piensas que controlas, que solo son un par de copas, pero sí, te puede pasar también si bebes y coges el coche». Asegura no querer «cortar el rollo», pero «merece la pena» si se salvan vidas. Con esta grabación de una escena real, la fundación Abertis pretende mostrar los riesgos y las posibles consecuencias que puede tener una conducta irresponsable.