Las Navidades favorecen que se coma un 75% más de lo habitual

El rosado, más digestivo

La bebida merece un capítulo aparte. Como la comida, debe ser de calidad, y elegirse en función de las condiciones de cada comensal. Primer mandamiento, una cuestión básica: si se va a conducir, no se bebe; y si se bebe, debe ser con moderación. Si prefiere las burbujas, y le sientan bien, elija un buen cava y luego no ande mezclando con otros vinos. Las personas sensibles a la histamina (hormona que actúa como potente dilatador de los vasos sanguíneos) han de evitar el tinto, que les dará sueño. El blanco se desaconseja para las que se ven más afectadas por los sulfitos, porque les suele dar dolor de cabeza. Los rosados no tienen tanto predicamento entre los gurús de la mesa, pero son los que dan menos problemas, porque son más ligeros. En todo caso, lo más saludable, lo que no puede faltar en la mesa, es el agua. Mejor embotellada en cristal, que para eso es Navidad.