Multas de hasta 3.000 euros por practicar sexo en el coche

Lugo prevé aprobar una ordenanza local para sancionar a los que mantengan relaciones sexuales en vehículos estacionados en espacios públicos

El gobierno local prevé aprobar una nueva ordenanza municipal donde no sólo le declaran la guerra a la prostitución, sino también a las relaciones sexuales dentro de coches en espacios públicos. Una llamada al civismo que establece multas de entre 750 y 3000 euros a aquellos que sean sorprendidos in fraganti. Las parejas tendrán que buscar una alternativa que pase por alquilar una vivienda, irse a un motel o trasladarse a municipios vecinos, ya que la medida no se aplica si nos alejamos a más de cuatro kilómetros del centro de la ciudad.