'Muérete', el nombre de una red wifi en el hospital de León Los enfermos de la séptima planta se debaten entre la sorpresa y la indignación al tomarse con tan singular circunstancia J.L.B. León Viernes, 1 diciembre 2017, 16:31

La wifi que se detecta en la séptima planta del hospital de León, en el edificio 'Princesa Sofía', no invita al optimismo, según publica www.leonoticias.com. Al menos así se entiende por parte de quienes allí tienen a familiares o se encuentran ingresados.

Pacientes y familiares no ocultan su sorpresa cuando, en busca de una wifi que permita la conexión de sus teléfonos móviles, se encuentran con una red inalámbrica con un nombre tan poco alentador como 'Muérete'. «Da tanto yuyu que por lo menos yo no he intentado ni conectarme», asegura un familiar de una de las personas allí ingresada por una intervención quirúrgica.

Algunos familiares se han interesado por conocer el origen de este singular nombre en la red wifi de esa zona del hospital, pero ni los auxiliares ni el personal sanitario ha sabido dar una explicación consistente. El singular nombre de la wifi parece ser la obra de un 'bromista' de la planta que ha decidido activar la misma con ese nombre ya que el centro carece de este servicio.