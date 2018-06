Miles de estudiantes vascos se quejan de la dificultad del examen de Matemáticas Sociales de Selectividad y piden su retirada Estudiantes durante la prueba de Selectividad en la Escuela de Ingenieros. / MANU CECILIO Una alumna ha denunciado en la plataforma Change.org la dificultad de la prueba BEATRIZ GARNÁNDEZ Jueves, 7 junio 2018, 19:04

Nueva polémica con el examen de Selectividad de Matemáticas de Ciencias Sociales del País Vasco. Miles de estudiantes han abierto una petición en la plataforma Change Org. para solicitar la retirada de la prueba dado el «nivel que han puesto este año». La iniciativa ya lleva más de 7.000 firmas.

Pero no se trata del primer caso. Hace dos años, en el examen de Selectividad de 2016, 12.000 alumnos pidieron la anulación de la prueba «dada la dificultad». La UPV/EHU alegó entonces que dicho examen «se atiene al contenido curricular de la asignatura en bachiller».

La petición de ahora, creada por Laura Hernández González, recoge lo siguiente: «Pedimos que el examen de Selectividad del 2018 de Matemáticas para las Ciencias Sociales, en el País Vasco, sea retirado u omitido dado al nivel que han puesto este año, puesto que los últimos años no se había dado semejante nivel en una Selectividad de Matemáticas. La queja es general entre los alumnos ya que algunos la cogen como específica para subir nota pero viendo lo visto este año algunos no tendrán esa opción. Pedimos que tomen medidas con este examen».

Entre los estudiantes que han secundado la petición se pueden encontrar comentarios de todo tipo. «El examen, según alumnos y profesores, de mucha dificultad y con un euskera de tener que recurrir al castellano para poder entender algo», reza uno de los mensajes.

Otro de las personas que ha firmado la petición es Itziar Muñoz Varela, profesora. «Nos forman para evaluar a todos los alumnos según unos mismos criterios de evaluación que el Gobierno Vasco nos exige en nuestras programaciones. He visto los exámenes de euskera y matemáticas del año pasado y los de este. Y los de este año son mucho más complicados. ¿Por qué no se les da a todos los jóvenes las mismas oportunidades de alcanzar su sueño? ¿El reconocimiento del esfuerzo de tantos años y sus ilusiones dependen de a quién le toque cada año preparar los exámenes? ¿No hay un criterio uniforme? No es justo ni profesional. Yo soy profesora, ¿y ustedes?», ha escrito.

El examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales del País Vasco... se han pasado muchisimo #Selectividad2018pic.twitter.com/O8AAcgdZEx — Saio (@nxarryloving) 6 de junio de 2018

«Había ejercicios no trabajados en las aulas», es otro de los mensajes que más veces se repite en la petición. «No se ha dado todo el temario en clase. Ha sido hacer todos los exámenes de Selectividad de años anteriores en vano. Indignante», comenta Leire Tajada.

La forma de presentar el enunciado ha sido otra de las quejas entre los alumnos. «Un sin sentido tanto en la dificultad de la resolución como en la redacción de las preguntas, siempre lo más enrevesadas posible», escribe Joseba Jiménez en un mensaje en la plataforma.