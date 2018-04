Mikel Pulgarín: «No ocultar a un hijo autista es la mejor terapia, ya han pasado mucho tiempo encerrados» Mikel Pulgarín posa en las oficinas de Apnabi, la asociación de apoyo a las familias de personas con TEA fundada hace 40 años. / SERGIO GARCÍA Presidente de Apnabi Las personas que sufren este trastorno, «que discapacita también a las familias», necesitan «un traje a medida» para integrarse en la sociedad SERGIO GARCÍA Lunes, 2 abril 2018, 00:20

Preside desde hace 12 años Apnabi, la asociación que agrupa en Bizkaia a las familias de personas con trastornos del espectro del autismo. Mikel Pulgarín es partidario de «abrir puertas y ventanas» y dar visibilidad a los afectados, derribando las barreras que impiden su integración. Hoy se celebra su día mundial.

- ¿Qué significa vivir con autismo?

- El autismo es un trastorno neurológico que afecta a la capacidad de comunicación y relación social de las personas, y que puede ir acompañado o no de discapacidad intelectual. Son personas diferentes con un común denominador: la dificultad de empatizar. Eso sí, no hay dos iguales.

- Uno habla de este trastorno y automáticamente se imagina a alguien que cuenta cerillas y memoriza listines de teléfono, pero es incapaz de dar un abrazo. ¿Hasta qué punto esa imagen responde a la realidad?

- Es una imagen heredada del cine, que responde a un perfil determinado dentro de este mundo, pero que en modo alguno vale para todos. Esto no es ‘Rain Man’. Algunos tienen habilidades, de acuerdo, pero luego hay que ver para qué sirven. Hablamos de personas distintas, unas con dificultades de lenguaje, otras que no controlan el esfínter o son incapaces de coger un autobús. La realidad es mucho más prosaica y carece de glamur.

- Padre de un joven con autismo severo, ¿cómo es su relación?

- No es lo mismo de niño que de adulto. Desde que era un bebé intuíamos que algo no funcionaba: la manera de mirar a su madre o que no atendiera cuando le llamabas por su nombre. No le interesaban los juguetes ni otros niños, siempre reconcentrado en sí mismo. Luego se hizo mayor -tiene ya 20 años- y aunque empezó a adquirir rutinas y pedía cosas cuando le interesaban, tenía muchas dificultades para dormir por las noches -y nosotros con él-. Empezó a agredir a personas próximas y a autolesionarse; habría cambiado mi cabeza por la suya cada vez que se la golpeaba contra la pared. La gente a tu alrededor no entiende lo que pasa y su primera reacción es pensar que es un maleducado. Nos han echado incluso de restaurantes, porque, decían, molestábamos a los clientes.

- Esto no es una gripe que se cure con medicinas. ¿Se puede aprender a convivir con el autismo?

- Se puede y se debe. La convivencia es complicada y los cambios, continuos. Hay una frase -«cuando teníamos las soluciones, nos cambiaron las preguntas»- que encaja a la perfección con cómo nos sentimos los padres. Y no, no es una enfermedad. Lo primero para salir adelante es aceptarlo, saber que es para toda la vida, aunque, con los apoyos necesarios, lo mejor está siempre por llegar.

- Un discapacitado psíquico supone de media un gasto extra de 20.000 euros, que puede dispararse según la minusvalía. Una cantidad al alcance de muy pocos.

- Así es. Y no me refiero a lo que está concertado, como Educación y Sanidad, sino a apoyos de tiempo libre, de respiro para los cuidadores, de asistencia jurídica... Por no hablar de que a menudo uno de los progenitores, por lo general la mujer, deja de trabajar para consagrarse al hijo, lo que tiene un indudable coste de oportunidades para toda la unidad familiar.

- Las personas con síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista, son 4 de cada 1.000. ¿Cómo es posible que la mitad llegue a la vida adulta sin un diagnóstico?

- Su caso suele detectarse tarde porque la barrera entre lo que es normal y lo que no resulta más difusa. A menudo pasa desapercibido, como si fuera invisible. También están esos padres que rechazan que lo pueda sufrir su hijo y escogen mirar a otro lado. «Bueno, es rarito, pero ya se arreglará», dicen con obstinación. Que se esté volviendo un tema mediático contribuye a que afloren más casos.

En su contexto 1.100 socios tiene Apnabi, que agrupa desde hace 40 años a las familias de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) de Bizkaia. Una carrera de fondo El trastorno cubre todo el ciclo vital, desde el diagnóstico y el tratamiento hasta servicios de atención temprana, escolarización, vivienda o empleo. Día mundial La asociación celebra hoy, a las 11.30 horas, una fiesta con una suelta de globos en los tinglados del Arenal bilbaíno.

- Supongo que muchos padres llamarán a su puerta preguntando qué han hecho mal, si no será sencillamente que su hijo es un adolescente de libro y que pasa de todo.

- Eso es porque los propios profesionales no están de acuerdo con los perfiles. Hay trastornos que se solapan, y los médicos no saben si tratan con un hiperactivo, un impulsivo, un Asperger... ¡o con todo a la vez! Fíjese en esos chavales con ceguera o problemas de audición a los que el aislamiento acaba llevando en esta dirección.

- ‘Bullying’ en la escuela, malas calificaciones aunque tengan una inteligencia por encima incluso de la media, aislamiento progresivo que se hace extensivo al mundo laboral. ¿Cómo atajar esa espiral?

- Detrás de cada caso hay una persona que exige un traje a medida y un seguimiento individualizado da resultados espectaculares. Una especialista me decía esta semana que el 100% de las personas con Asperger han sido víctimas de ‘bullying’. Pero eso no tiene por qué ser un punto y final. Diseñar a su lado estrategias de conducta puede ayudar a que el día de mañana adquiera las herramientas necesarias para conservar su puesto de trabajo.

- Y nuestra Sanidad, ¿cómo hace frente a esta situación?

- Históricamente, el tratamiento se ha vinculado al ámbito médico, pero eso ha ido cambiando. Hacen falta terapias sanitarias, farmacológicas según el caso. Pero el tema es más de carácter sociosanitario y educativo: trabajar los estímulos es la piedra angular, lo que ofrece mejores resultados. Un espacio donde la integración juegue un papel cada vez mayor porque mejora la calidad de vida.

- Dificultad para comunicarse o establecer relaciones sociales, conductas repetitivas, intereses obsesivos.... ¿Me dejo algo?

- No, son las líneas maestras de este perfil, cada uno con niveles que lo hacen más o menos manejables.

- Una sinceridad apabullante que a menudo pondrá en aprietos a quienes les rodean.

- Ocurre sobre todo con los Asperger; la rigidez de su pensamiento tiene como resultado chavales de sentimientos puros, sin dobleces. La mentira no deja de ser una habilidad social y no está al alcance de su mano.

- Ante ese panorama, ¿cuál es la mayor preocupación de las familias?

- Varía según la época por la que atravesemos. Cuando son pequeños preocupa el desarrollo que tendrán, hasta dónde llegarán y cómo nos van a alterar la vida. Luego, cuando están escolarizados, si van a ser capaces de tener amigos, pareja, un empleo... Y cuando los padres nos hacemos mayores: ¿Qué pasara cuando nosotros faltemos? ¿Quién velará por su bienestar? Al final, lo que se impone siempre, no importa la época, es que sean felices y tengan calidad de vida.

- Una carrera de fondo en las familias que a buen seguro se habrá cobrado depresiones y divorcios.

- El autismo es un trastorno que discapacita también a las familias. Estar pendiente de alguien las 24 horas impide hacer una vida normal. Cambia tus hábitos, te obliga a dejar de lado tus aficiones. Es absorbente y en muchos casos desestructura familias. No olvidemos la atención que merecen también los otros hijos.

- En el Día Mundial del Autismo reclaman una sociedad sin barreras. ¿La gente está más sensibilizada o seguimos viendo con recelo lo que se aparta de lo convencional?

- El mundo no está preparado para lo diferente. Es fácil integrar lo que no se desmarca del resto, pero todo se complica cuando requiere soluciones personalizadas. Las sociedades no son inclusivas. Imagine a una persona a la que el ruido le distorsiona, y viva rodeado de coches, semáforos, trenes... Es complicado.

- Apuesta por visibilizar el trastorno, lo que estas personas aportan.

- El fantasma del autismo se combate haciéndolo visible. La gran revolución ha sido abrir puertas y ventanas y sacar a estas personas a la calle porque durante mucho tiempo han estado encerradas en sus casas o en las salas de los psiquiátricos. No ocultarles es la mejor terapia.

- Son también objeto de derechos.

- Los mismos que cualquier otra persona. No es caridad. Hay una tendencia a privar de derechos al que sufre una discapacidad; la sociedad opone resistencia y a veces hay que forzarla. Ocurre lo mismo cuando se plantea que dos personas con discapacidad psíquica puedan casarse o formar parte de un jurado. Yo respetaría la voluntad de todo aquel que quiera ejercer su derecho al voto y así lo manifieste. ¿Quién soy yo para negárselo?