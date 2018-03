Los médicos de Quebec no quieren que les suban el sueldo Los médicos de Quebec se muestran indignados en las calles por sus subidas de sueldo, mientras el sistema sanitario se resiente de los recortes./ / Afp Se oponen a que el Gobierno les siga pagando más mientras el sistema público sufre recortes. «Estamos avergonzados», dicen SUSANA ZAMORA Viernes, 30 marzo 2018, 22:44

Los médicos en Quebec están en pie de guerra. Las protestas se suceden en la calle desde finales de febrero. Se declaran indignados con la última revisión salarial pactada entre sindicatos y gobierno local. Para los profesionales, el acuerdo es «indecente», aunque no por escaso, sino por demasiado generoso. No quieren cobrar tanto. Tras ocho años de negociación, casi 10.000 especialistas de esta provincia canadiense pasarán de disfrutar de un aumento salarial anual del 1,4 al 1,8% hasta 2023 (un médico general gana 177.456 euros al año y un especialista puede alcanzar los 320.000). Pero no están dispuestos a aceptarlo.

Que un trabajador se queje por estar tan bien remunerado puede resultar inaudito, pero los médicos que ejercen en Quebec creen que no es justo aceptarlo cuando el resto del personal sanitario está pasando penurias y la atención a los pacientes se resiente por culpa de los sucesivos recortes. «Desde luego, es un gesto muy loable, pero es más fácil cuando se parte de una posición privilegiada. Ojalá pudiésemos hacerlo en España», declara Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz.

En un manifiesto público respaldado por más de 600 profesionales canadienses (449 médicos y 164 especialistas residentes) y al que se han adherido 171 estudiantes de Medicina, piden reorientar el gasto. «Nosotros, médicos que creemos en un sistema público fuerte, nos oponemos a las recientes subidas negociadas por nuestras federaciones sindicales», reza la carta firmada por el colectivo Médecins Québécois Pour Le Régime Public (MQRP).

Un informe reciente impulsado por el Comisionado de Salud y Bienestar de Quebec concluyó que el presupuesto para atender los salarios de los médicos se había duplicado en una década, pasando de 2.083 millones de euros en 2005 a 4.100 en 2015. Pero, para los denunciantes, las espléndidas inversiones no han tenido un reflejo en el servicio, ya que los médicos de familia dedican cada vez menos horas a los enfermos y los profesionales de enfermería lidian cada día con una carga de trabajo «insostenible».

El sistema canadiense 320.000 euros es el sueldo medio que percibe un médico especialista en el sistema sanitario provincial de Quebec, seis veces más de lo que cobra su homólogo en España. Organizadores Un grupo llamado Médecins Québécois Pour le Régime Public (MQRP) firma el manifiesto en contra del incremento salarial del 1,4 al 1,8% hasta el año 2023. Presupuesto. En una década, el presupuesto para los salarios de los médicos ha pasado de 2.083 millones en 2005 a 4.100 en 2015.

Los incrementos salariales se concentran en los profesionales con mayores cualificaciones y se deja de lado a enfermeros y al resto de personal sanitario. «Se enfrentan a condiciones laborales muy difíciles y mal pagadas, por eso pedimos que se cancele el aumento salarial y que los recursos del sistema se distribuyan mejor por el bien de los trabajadores de la salud y para asegurar unos servicios dignos a la población de Quebec», exponen en el manifiesto. A Rafael Carrasco no le sorprende esa disparidad. Asegura ser bastante común, pues los sueldos suelen ser acordes a la responsabilidad, número de horas y años de formación del profesional. «Ningún médico invertiría once años de su vida en formarse para luego cobrar solo 200 euros más que otro profesional sanitario», sentencia.

Setenta pacientes por turno

La imagen de una enfermera con cara de agotamiento publicada en Facebook el pasado mes de enero se volvió viral y fue compartida más de 50.000 veces. «Estoy tan estresada y tengo unos dolores de espalda tan fuertes que no me dejan dormir. No quiero ir a trabajar, porque me siento sobrepasada con lo que allí me espera», escribió Émilie Ricard, quien indicó que podía atender a setenta pacientes en un solo turno. Tanto el informe como la crisis de las enfermeras provocaron que muchos médicos (en Quebec son unos 20.000) se sintieran «avergonzados» por sus salarios, apunta la doctora Isabelle Leblanc, presidenta de la plataforma firmante. Pero la respuesta de las autoridades no se ha hecho esperar: «Si creen que están sobrepagados, que dejen el dinero encima de la mesa», planteó Gaétan Barrette, ministro de Salud de Quebec.

En Canadá, la sanidad es pública y gestionada por los gobiernos provinciales, lo que significa que los salarios pueden variar entre zonas. La Asociación Médica de Ontario lleva años luchando por sueldos más altos. Pese a todo, la posición de este país es «privilegiada» con respecto a España, que «se sitúa a la cola de los países de la OCDE, con los sueldos de sus médicos más bajos», denuncia Carrasco. Sostiene que el sueldo medio bruto de un profesional español está en torno a los 50.000 euros al año, seis veces inferior al de un canadiese. «Además, la brecha regional es significativa, de hasta 20.000 euros entre Andalucía y el País Vasco», advierte.