La mascota de Gotzon Mantuliz: «Es muy formal y siempre posa para las fotos»

Noa es la mascota de Gotzon Mantuliz y, de alguna manera, también la de otras 179.000 personas. Los seguidores en Instagram del modelo y aventurero vizcaíno se derriten ante las fotografías en las que aparece junto a su perra, un animal de gesto flemático que acepta las ocurrencias de su dueño con paciencia de santa cuadrúpeda: Gotzon lo mismo se carga a hombros a su amiga canina que le planta un pañuelo y un chaleco de motera, una peluca de león o, por Navidad, unos cuernecitos rojos de reno. Y, por supuesto, la abraza mil veces, la besa otras dos mil y comparte con ella ejercicios gimnásticos, caminatas y chapuzones, hasta el punto de definirse en su perfil como «orgulloso padre de Noa».

Gotzon Mantuliz Aventurero, modelo y colaborador de ETB. Desde muy niño deseó tener perro, pero no lo consiguió hasta los 13 años, cuando la familia contó por fin con el espacio necesario: «Se llamaba Thor y era un enorme pastor de Brie. Con él crecí -dice con añoranza- y lo pasé bastante mal cuando se fue».

Noa Raza: braco de Weimar Edad: 5 años. Peso: 30 kilos. Carácter: obediente, cariñosa («¡quizá demasiado!», se ríe Gotzon) y tranquila. ¿Alguna manía? Adora tomar el sol y perseguir pájaros y lagartijas.

Durante bastantes años, Gotzon echó de menos tener un camarada que le acompañase en esa actividad constante que es su vida. Se acordaba a menudo de lo muchísimo que disfrutaba con Thor, el pastor de Brie de su adolescencia. «Después de haber tenido perro, se me hacía raro irme solo al monte o a hacer deporte», explica. Sus costumbres le empujaron hacia el braco de Weimar. «Buscaba un perro que se adaptara bien a mi estilo de vida. Tenía que ser una raza grande que aguantase bien el esfuerzo físico, que fuese tranquila en casa y que no tuviese mucho pelo. Yo viajo mucho y, cuando no estoy, lo cuidan tanto mi novia como mis padres: después de tener el pastor de Brie, sé lo que es tener un perro al que hay que cepillar todos los días y lo que cuesta lavarlo». Noa cumple todos esos requisitos con creces, como si la hubiesen fabricado de encargo: «¡Para mí, es el perro perfecto! Es muy obediente y cariñosa, tanto con las personas como con los otros perros. En casa, es la más tranquila del mundo, pero, cuando salimos al monte o a dar una vuelta, aguanta lo que le eches», comenta el colaborador y presentador de ETB, que ganó la quinta edición de 'El conquistador del fin del mundo'.

Recuerdos del hogar

Esos recorridos por el entorno de Barrika y otros parajes naturales están entre los momentos favoritos de Gotzon junto a Noa, pero no son los únicos: «Me encantan los recibimientos cuando vuelvo a casa, o cuando por la noche se tumba a mi lado en el sofá. Me da cariño y compañía: en este momento de mi vida, tengo la suerte de disfrutar de tiempo libre, y ella siempre está dispuesta a emprender cualquier plan conmigo. Cada vez que vuelvo de viaje, me monta una fiesta, y en casa nunca estoy solo». Con ese régimen de vida suyo, que lo lleva de un lugar a otro del planeta como quien mueve una chincheta en el mapa, ¿no echa mucho de menos a la perra? «¡Claro! No me imagino mi hogar sin ella, así que, cada vez que me acuerdo de casa, me estoy acordando de Noa. Se me hace raro no verla en mucho tiempo».

«Si naufragáis, con mi txalupa me llevo primero a la perra. Y, si quedara sitio, te rescato a ti», le escribía hace un par de meses una de sus 'followers', como comentario a una imagen en la que él y Noa caminan frente a un mar encrespado. Gotzon es un ser humano evidentemente fotogénico, pero su mascota no se queda atrás en la correspondiente escala canina, incluso da la impresión de que también domina el exigente oficio de dejarse retratar. «Es una perra que llama la atención y cuenta con muchísimos seguidores -comenta su dueño-. Está muy acostumbrada a la cámara y, como siempre que sacamos fotos lo hacemos como un juego, le encanta. Es muy formal: da igual lo que le ponga o lo que le haga, porque ella siempre posa, así que salen fotos muy originales».