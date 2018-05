La mascota de Blanca Estrella Ruiz: «Yo no quería más animales, pero el perro me eligió»

Normalmente son los humanos los que eligen a sus animales, pero a Blanca Estrella Ruiz ya le ha ocurrido dos veces lo contrario. Si no fuese por eso, quizá nunca habría llegado a tener mascota. La primera fue Cristina, una gata que le regalaron a su hijo: «A él nunca lo quiso. Era una gata muy especial, muy mala con todos menos conmigo: a mi hijo ni siquiera le dejaba entrar a mi despacho ni a mi habitación. Me duró 19 años, se murió de vieja y las pasé canutas. Pensé que ya no quería tener más animales, pero resulta que, dos años después, el perro también me eligió». Ese nuevo flechazo tuvo como escenario un mercado en un pueblo francés. Una granjera tenía a la venta una camada de varias hembras y un macho, que estaba solito y sediento dentro de una caja. «Mis amigas se pusieron a darle agua, pero él solo me miraba a mí. La señora francesa empezó a insistir en que el cachorro me había elegido, y yo le contestaba que no sabía cuidar perros, que cómo iba a estar bien conmigo. Al final me lo regaló, porque dijo que le daba tranquilidad dejarlo con quien él quería y que, si no me lo llevaba, lo iba a tener que sacrificar. En cuanto lo cogí, todo fueron alegrías y lametones».

Y así sigue, porque Cubi es un perro cariñoso que jamás escatima mimos. Al principio, Blanca Estrella quiso bautizarlo como Juanito, porque había nacido el día de San Juan, pero justo entonces murió la perra de una amiga. «Se llamaba Cuba y la queríamos mucho. Así que a este, como es chico, le puse Cubi», explica. La llegada del animal a casa le brindó «mucha compañía y mucho amor», pero también una tranquilidad que necesitaba. «En aquella época yo estaba amenazada y había alguien que llamaba al timbre, incluso a la puerta de casa. En cuanto sentía un movimiento en la escalera, Cubi se ponía a ladrar como loco, y eso me dio una sensación de seguridad que antes no tenía: por primera vez en dos años, pude dormir sin problemas. Por eso quiero un programa de adiestramiento de perros para víctimas de violencia de género y para sus hijos e hijas. No para que ataquen, sino para que, una vez que se cierra la puerta de casa, las víctimas sepan que tienen un vigilante, un cuidador que avisará si pasa algo raro», plantea la presidenta de la asociación Clara Campoamor.

Cubi Raza: mezcla de labrador y cocker. Edad: 8 años. Peso: 21 kilos. Carácter: muy mimoso y protector. «A veces, es incluso excesivamente cariñoso. Llego a casa y da unos saltos y unas lengüetadas impresionantes», dice Blanca Estrella.

La caza de la salchicha

A Cubi le gusta mucho comer. En realidad, le gusta demasiado, hasta el punto de hacerle perder sus modales de perro bueno: «Ayer, en el parque, había una señora dándole al nieto trocitos de bocadillo de salchicha. Cubi estaba lejos, pero observó la operación, dio un salto y le comió el trozo de salchicha que tenía en la mano. ¡Menos mal que a la señora le hizo gracia! Con las bolsas de basura debo tener cuidado, porque mete el morro, sin romperlas, y siempre saca un hueso o algo. ¡Es tragón!». También le entusiasma montar en coche: «Siempre pienso que, si un día me desahucian y tengo que dormir en el coche, va a ser el perro más feliz del mundo». Y odia, por supuesto, que Blanca Estrella se marche de viaje sin él: «Se queda con un amigo o una vecina. Cuando lo llevan a recogerme al aeropuerto, se pone tan loco que la gente hasta le hace fotos. Pero después, si he pasado alguna noche fuera, se tira dos días sin hablarme, como digo yo».

Al fin y al cabo, que un perro te elija conlleva sus responsabilidades: «Tienes que atenderle, te obliga a salir... Y, como es muy sociable, me hace ser sociable también a mí. A veces, se lo lleva mi hijo unos días y lo echo mucho en falta: eso de abrir la puerta y que no salga a recibirte... Con él en casa, tengo la sensación de que se ha acabado el trabajo y puedo estar tranquila, en paz».