«Manchester está mucho más avanzada en el sector digital»

June Gil se licenció en Sociología en 2006, pero los años le han acercado irremediablemente al tan en boga marketing digital, un sector que conoce a la perfección ya que lleva en él desde que se graduó. «En cuanto acabé los estudios, trabajé como coordinadora de marketing, me fui a Irlanda del Norte tres meses con una beca Leonardo da Vinci (financiado por la primera promoción de la beca Epez), donde trabajé como ejecutiva, y finalmente volví a Bilbao donde encontré un trabajo en una empresa de estudios de mercado», recuerda.

Ya en 2009 se trasladó a Manchester para realizar un máster en Comunicación de Marketing Digital, «ya que quería ampliar mis conocimientos en esta área y el programa era bueno, además de costar mucho menos que en España (unas 4.000 libras entonces)». Aunque la idea era volver a Bilbao, «llegó la recesión y me pareció más viable seguir en Manchester porque había más oportunidades de trabajo aquí».

Fue así como logró un empleo en una agencia de publicidad en la que dio sus primeros pasos en el marketing 'online'. «Al cabo de dos años decidí marcharme de esta empresa para trabajar por mi cuenta como 'freelance', ayudando a negocios locales a mejorar sus estrategias de marketing. Después de dos años como 'freelance', empecé a trabajar para Clickoo, una empresa de marketing con un ambiente 'start up' que estaba creciendo mucho y en la que buscaban gente con idiomas». De esta pasó a la agencia global McCann, fundada en 1904, en la que realizaba labores como manager de marketing digital. «La idea era seguir allí por el renombre de la empresa, pero hace unos meses me ofrecieron un puesto en CTI Digital, una empresa dedicada al desarrollo de páginas web, para ayudarles a montar el departamento de marketing. Me pareció una mejora para mi carrera y acepté».

Además de desarrollarse en el ámbito laboral, June ha encontrado en Manchester diferentes aficiones como el teatro, «formo parte de un grupo amateur», la música, «toco la guitarra y canto en un dúo con un amigo» y «la integración de las mujeres en puestos tecnológicos a través de la sede aquí del grupo global Girls in Tech (Mujeres en Tecnología), el cual fomenta el crecimiento de una fuerza laboral femenina en un sector históricamente masculino».

Más cultura empresarial

Aunque ahora está acostumbrada a los cambios que supusieron mudarse a Inglaterra, June recuerda lo duro que ha resultado adaptarse. «Aquí llueve mucho y los inviernos se hacen muy largos. Con la comida también me costó, de hecho al 'Fried Breakfast' de la mañana y la comida a base de sándwiches y patatas fritas no me acostumbraré nunca. Lo bueno de Manchester es que es una ciudad muy cosmopolita e inclusiva, y ya me he encontrado un par de bares de pintxos por aquí».

También le llamó la atención las diferencias a la hora de socializar. «Aunque las actitudes pueden variar mucho entre el norte y el sur de Inglaterra. Manchester guarda cierto parecido con Euskadi, la gente es bastante abierta. Aún así, creo que en general se socializa menos y los lazos familiares no son tan fuertes. La gente es amable hasta el infinito. Es difícil comprar algo sin decir 'por favor' y 'gracias' cuatro veces».

June valora positivamente el espíritu empresarial de los ingleses, «más arriesgado e innovador. Manchester es una cuidad muy tecnológica y está bastante más avanzada que Euskadi en el sector digital. También es un núcleo importante para empresarios. Poner en marcha un proyecto es mucho más fácil aquí, ya que puedes comenzar como autónomo y pagar solo un porcentaje de tus beneficios al año, en vez de tener que pagar una cantidad fija por mes con independencia de tus ingresos. Es una cultura mucho más empresarial y con muchas oportunidades». Algo que June pretende aprovechar cuando regrese. «Me gustaría volver y crear una empresa en Euskadi, utilizando los conocimientos que he adquirido durante mi vida laboral aquí. ¡No me veo aguantando estos inviernos con 60 años!».