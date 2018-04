«La sentencia da carta blanca a los depredadores sexuales»

Su hija, de 18 años y que era menor cuando fue violada, apenas puede articular palabra. En cuanto surge el tema, «sólo puede llorar y llorar». Lo único que le sale es un «pienso en ella, pobrecita», en alusión a la víctima de la violación de Pamplona. Igual que ella, aún sigue en tratamiento psicológico y tampoco lo ha superado. Un joven, menor de edad, la abordó la noche del 22 de octubre de 2016 a la salida de una discoteca de Bolueta, y se aprovechó de que había bebido y se encontraba indefensa para agredirla sexualmente. Le condenaron a dos años de internamiento en el centro de Zumarraga en aplicación de la Ley del Menor, y recientemente, acaban de suspender la orden de protección que acompañaba al fallo por un error técnico.

A su madre, sin embargo, las palabras se le agolpan en la boca para expresar toda la rabia e impotencia que siente. «Es vergonzoso. La Justicia ha mirado para otro lado». Con mayor dureza se refiere al miembro del tribunal de la Audiencia de Navarra que emitió un voto particular en el que solicita la absolución de los cinco miembros de 'La Manada'. «Me parece inaudito que diga que eso es jolgorio. ¿Qué pensaría él si se lo hubieran hecho a una hija suya?», se pregunta. «Es lo que siento, puede resultar cruel, pero también lo es cómo ha tratado a la víctima. La sentencia tenía que haber sido ejemplar y, sin embargo, da carta blanca a los depredadores sexuales».

«Por rapear te meten cinco años y estos se van a ir de rositas. No entiendo las leyes». Respecto a la condena por el delito de abusos sexuales en lugar de agresión porque no hubo violencia, advierte: «Qué más intimidación puede haber que cinco tíos que te llevan diez años y son el doble que tú te metan en un portal. Me hierve la sangre».

La culpabilidad

Madre e hija estuvieron «con los pelos de punta» el mismo jueves en la concentración espontánea convocada frente al Palacio de Justicia de Bilbao, que congregó a numerosas personas. La joven confiesa que ha revivido su caso con todo esto y que se pone en la piel de la chica madrileña, ya que ella también sintió que se ponía en duda su credibilidad. Se flagelaba pensando que «no tenía que haber bebido ni salido» hasta que se ha convencido de que «el único responsable fue él». Lo primero que empiezan a trabajar los psicólogos es la culpabilidad. «Esto la ha tenido que dejar por los suelos. Te juzga un tribunal y la opinión pública, pero tienes que seguir viviendo», asiente la madre.

El agresor se acercó a ella ofreciéndole ayuda y pronto empezó a sobrepasarse. Pese a que le repitió que la dejara en paz, que no quería, él le bajó las mallas y la violó con los dedos. «En un momento en que sentí que ya no estaba encima, salí corriendo con los pantalones por las rodillas en dirección hacia el metro». Al principio «no quería contar nada», pero la angustia terminó por delatarla y se desahogó con una de sus hermanas.

La Ertzaintza consiguió dar con el paradero del agresor, que se había escondido en Vitoria. Se trataba de un menor de 16 años que contaba con amplios antecedentes. Antes de que se celebrara el juicio, se lo encontró en la calle. «Me crucé con él dos veces y se reía».