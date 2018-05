La leyenda del Soho bilbaíno Parroquianos en el bar Txinpum, en el muelle de Marzana. A su lado, la galería Espacio Marzana, que cumple quince años, aparece sin visitantes. / Ignacio Pérez El avance de la hostelería y el encarecimiento de los locales complican la supervivencia de Bilbao La Vieja como barrio cultural GERARDO ELORRIAGA Miércoles, 30 mayo 2018, 10:11

Bilbao La Vieja está separado del resto de la capital vizcaína por la Ría, la Estación del Norte y los prejuicios. Esta zona del distrito de Ibaiondo aún genera suspicacias para muchos de quienes la observan, prudentemente, desde la atalaya de la Ribera. Cierto galerista de la zona recuerda que, dentro de una visita guiada a su espacio, se encontraba una mujer de unos 70 años que aseguraba que hacía más de tres décadas que no visitaba el barrio. «Yo pensaba que había vivido fuera, pero me confesó que residía justo enfrente, en el Casco Viejo, pero que, en todo ese tiempo, no se había atrevido a cruzar el puente peatonal», explica. «El miedo no se puede eliminar fácilmente», alega.

Pero esa sensación parece ir desapareciendo. El señuelo de que el lugar, vinculado en el imaginario colectivo a la prostitución, la emigración africana y la delincuencia, se estaba convirtiendo en la zona de moda, en un entorno 'cool' dedicado a la moda y la cultura, ha alentado un radical lavado de imagen. Ahora bien, las evidencias indican que el barrio 'arty', el pretendido Soho o Village vasco, muda la piel, pero no a través del arte, sino gracias al turismo y la hostelería.

La leyenda se remonta a principios del presente siglo, cuando el apoyo municipal, vehiculado a través de la sociedad pública Bilbao Lan Ekintza, fomentó la aparición de iniciativas comerciales impulsadas por jóvenes emprendedores. Sergio García Bayón, promotor de SC Gallery, firma dedicada al 'street art' y superviviente de aquella hornada, recuerda ese periodo, entre 2005 y 2008. «Fueron los años de mayor empuje, pero nadie nos regaló nada», apunta García Bayón, que subraya que nunca soñó con emular la regeneración del famoso barrio neoyorquino. «La idea de un entorno 'fashion' no tiene sentido. Fue un invento de los medios de comunicación y de instancias oficiales», dice. «El entorno resulta atractivo por su ubicación y arquitectura originaria, pero hay que subir calles y eso cuesta. Además, el estigma permanece. No olvidemos que una buena parte de la población de esta ciudad es muy clásica».

El desaliento culminó esta primera fase y se llevó por delante a la librería Litterae Mundi y galerías como D-Espacio, Espacio Suberviola o Galería Garabat, situados en la calle Dos de Mayo, eje principal de ese intento de promoción. Borja Buján mantuvo abierta entre 2007 y 2011 la última de las firmas, especializada en ilustración. «No fue posible antes y no lo sería ahora tampoco», sentencia. «Aquí sólo tienen éxito los bares. Hablamos de una zona no comercial. La venta no es posible. Aún hoy, muchos tienen miedo de acercarse».

La crisis económica apuntilló esa primera etapa, de la que aún permanecen esforzados supervivientes como ANTI Liburudenda y Espacio Marzana, que acaba de celebrar su decimoquinto aniversario dando a conocer el panorama vasco y nacional de la vanguardia plástica. Se halla en el muelle del mismo nombre, cerca del epicentro de la nueva ola de cambios, que ha generado nuevos negocios, fundamentalmente bares y restaurantes, y algunos negocios de moda y decoración. Ese frente ribereño y la calle Marzana han sido la punta de lanza de un proceso de transformación comercial que ha remontado Aretxaga hasta San Francisco y girado hacia el puente de San Antón, incluyendo la remozada Plaza de los Tres Pilares.

El frecuentado muelle de Marzana es la punta de lanza de la transformación del barrio.

'Zulos' a 600 euros al mes

La salida de la recesión aportó brío a ese proceso, muy visible desde mediados de la presente década. La galería Aldama Fabre nació en junio de 2016 en este rincón, antes rehuido y ahora convertido en un entorno recoleto. Un antiguo almacén se convirtió en sala de exposiciones y, posteriormente, añadió otro espacio de exhibición. Lamentablemente, la propietaria Eugenia Griffero acaba de anunciar su definitivo cierre tras una breve, pero intensa, experiencia en la que han participado creadores locales, nacionales y foráneos, con arriesgadas propuestas estéticas. «¿SoHo? Ese barrio se caracterizaba porque con nada se hacían muchas cosas y aquí ha sucedido algo similar, ha sorprendido a los que con todo no saben qué hacer. Por eso, han empezado a descubrirlo», alega.

Los futuros proyectos de naturaleza cultural o similar se mantendrán, a su juicio, de puertas adentro, en régimen de taller o coworking, y la zona será colonizada por una rama del negocio hostelero, «algo más canalla y sexy». ¿Por qué el resto de los proyectos se ha ido al garete? «El arte no es una moneda de cambio rápida, el pintxo, sí», arguye la marchante. Cabría preguntarse si esta ambiciosa iniciativa artística habría tenido éxito en otro sitio, quizás en el centro urbano. «Se trataba de un proyecto de, por y para Bilbao La Vieja, los autores y para mí. No nos engañemos, en otro lugar, tan sólo habría servido para que los señores de billetera ancha picotearan un rato».

Paralelamente, el perfil de sus residentes también varía. El discreto encanto de Airbnb impulsa operaciones inmobiliarias e incrementa los alquileres, con aumentos de hasta un 50% en los últimos tiempos. La oferta es escasa y cara, según opinión de antiguos vecinos, que hablan de 'zulos' a 600 euros mensuales y pisos pequeños por los que se demanda una renta de 800 al mes.

Hace cuatro años que Okela Sormen Lantegia abrió sus puertas en San Francisco con el ánimo de convertirse en un laboratorio para la plástica contemporánea. Izaro Ieregi, Irati Urrestarazu y Sahatsa Jauregi han heredado el espíritu de Abisal, una plataforma también impulsada por artistas que dinamizó el panorama artístico en los años 90. Una antigua carnicería acoge una iniciativa que combina exposiciones colectivas con coloquios, talleres y residencias.

La fórmula ha atraído a nuevos valores y figuras consolidadas de la creación vasca. «Hace cuatro años, cuando comenzamos, las lonjas estaban cerradas y ni siquiera se anunciaba la venta», recuerdan. «Ahora, todo está comprado, incluso pisos que se encontraban más que deteriorados. Aquella fase de Dos de Mayo fue un ensayo, ahora lo aprendido se intenta aplicar en esta zona».

Pero, quizás, los procesos no resultan irreversibles. «¿Esto aguantará solamente con bares y restaurantes del modelo de ocio paga mucho y vente pronto?», se preguntan. No saben si el impostado marchamo 'cool' seguirá nutriendo a inversores con alma 'hipster' y buen nivel de renta. Bilbao La Vieja es un caso excepcional por su situación cercana al centro y naturaleza marginal, pero la gente quiere comodidades y las dificultades para conseguir garajes y construir ascensores obstaculizan la penetración. «Será una gentrificación lenta y con dificultades», aventuran.

El bar Abaroa y el espacio artístico Okela, en San Francisco.

«Cuando consiguen ahorrar, los vecinos se van»

El SoHo neoyorquino, acrónico de South of Houston, fue un área industrial degradada tras la ruina fabril. En los años setenta, artistas como James Rosenquist o Donald Judd cambiaron su perfil al adquirir talleres que convirtieron en los característicos lofts viviendas de amplia superficie y peculiar acceso a través de montacargas. Además, Gordon Matta-Clark, impulsor del restaurante y proyecto de arte conceptual FOOD, fue el pionero de los proyectos comerciales originales que también se asocian con estos bastiones de la bohemia.

La iniciativa murió de éxito. El aumento de los precios de los alquileres acabó desplazando a sus primeros residentes a otras zonas, caso de Tribeca, arrastrando consigo el mismo fenómeno y similares consecuencias. Desde entonces, el proceso de gentrificación o transformación arquitectónica y humana de un espacio urbano marginado, se ha asociado a la cultura como reclamo adecuado y víctima propiciatoria.

El colectivo vasco 'This is Not a SoHo' quiere combatir esa teoría del tonto útil. «La cultura es el gancho, la fuerza tractora que aporta un valor simbólico al lugar, pero, en realidad, otros rentabilizan esa llamada de atención», indica Oihane Sánchez-Duro, miembro del grupo, constituido recientemente. «Los primeros proyectos de ese tipo cerraron. Los que les suceden, también lo harán si los precios siguen subiendo, y la última etapa es la marcha, quizás a Solokoetxe, que ahora inicia un auge cultural, o Rekalde».

Cansados del estigma

La reducción de la brecha existente entre los artistas radicados en la zona y el tejido sociocultural constituye el objetivo de esta formación, formada por creadores. «Deberíamos generar una respuesta común», aduce Laura Díez, también integrada en la asociación. «Se habla de la multiculturalidad como uno de sus acicates, pero su vida no es fácil. Son dos grupos distantes, pero de ambos se hace una especie de uso».

El descrédito del barrio, tradicionalmente vinculado al delito y la inseguridad, empuja a unos y otros. «Cuando consiguen ahorrar, los vecinos se van, hartos del deterioro de los edificios, del problema de los accesos o cansados del estigma», apuntan. A medio plazo, la llegada del tren de alta velocidad es vista como la definitiva caída del muro local de Berlín. «Sí, será la estocada final», advierten.