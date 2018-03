El león del Cantábrico sale de las cavernas

«Llevamos 40.000 años maravillados por los leones»

«Todo lo que tiene que ver con los leones nos fascina. Llevamos al menos 40.000 años maravillados por estos grandes felinos», afirma Asier Gómez Olivencia, comisario de la muestra del Museo de la Evolución Humana. Nuestros antepasados plasmaron su admiración por los leones, los otros grandes cazadores sociales de la Eurasia del Pleistoceno Superior, en obras como las pinturas de la cueva de Chauvet y el hombre león de la gruta de Holstein Stadel (Alemania), una figurilla de marfil de 31 centímetros de altura que es la estrella de la exposición ‘Viviendo con los dioses’ que acoge hasta el 8 de abril el Museo Británico. En Burgos, puede verse una réplica de esa pieza y otra de una figurilla también extraordinaria y también desenterrada en una cavidad alemana, el león de marfil de mamut de Vogelherd.

Cazadores sociales como el gran felino, los humanos hemos hecho del león un «símbolo de la fuerza y del poder. Nos sentimos reflejados en él», apunta el investigador de Ikerbasque. El fósil de Arrikrutz, la estrella de la muestra burgalesa, le parece una pieza extraordinaria no solo por su estado de conservación. «Es un animal mayor que ha vivido mucho. Haberle dado vida, haberle dignificado, es algo impresionante. Los paleontólogos solemos decir que estudiamos no animales que murieron hace mucho tiempo, sino que vivieron hace mucho tiempo». La población de leones se ha reducido más de un 30% desde 1993, lamenta el paleontólogo de la Universidad del País Vasco. «Los romanos no iban hasta Kenia a cazarlos para el circo; los podían capturar en Marruecos y Argelia». Por desgracia, hoy solo quedan leones en el África subsahariana y en una reserva india, cuando no hace tanto tiempo vivían en el norte de África, Mesopotamia y Grecia, como reflejan algunas piezas expuestas en el Museo Británico.