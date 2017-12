Los juguetes con láser pueden causar lesiones muy graves en la vista Los juguetes deben dar información detallada del tipo de láser y de sus condiciones de manejo. / E.C. La Sanidad de EE UU alerta de que punteros y espadas de luz pueden generar pequeñas quemaduras en los ojos que no duelen, pero dañan en solo un instante FERMÍN APEZTEGUIA Viernes, 29 diciembre 2017, 12:19

Las espadas láser, de Darth Vader o Luke Skywalker, pueden ser muy perjudiciales para la salud de los niños. Con las Navidades a la vuelta de la esquina y una avalancha de juguetes de 'La Guerra de las Galaxias' en ciernes, los servicios de salud de Estados Unidos han alertado sobre los peligros de los juguetes con haces de luz. Los críos tienden a apuntar con ellos a los ojos, una mala costumbre, casi innata, que puede provocar quemaduras graves hasta el punto de que pueden derivar en ceguera. Lo normal es que no pase nada, porque según reconoce la patronal del juguete en España, el material a la venta con el distintivo de la Unión Europea (CE) «se supone» que cumple la normativa vigente, que es «estricta y compleja». La industria reconoce, sin embargo, que le resulta imposible verificar si los láseres que se distribuyen cumplen la normativa.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha difundido un comunicado con motivo de la campaña navideña en el que utiliza, no por casualidad, el gancho de 'Star Wars' para referirse al tema. «Más de un niño (y también papá) que ha visto a Luke Skywalker peleando con Darth Vader creen que los artefactos con luz láser son novedosos. Lo que no saben -advierten- es que cuando no se operan de manera segura, o sin ciertos controles, la luz altamente concentrada que emite el láser, incluso la de los juguetes, puede ser peligrosa; y causar lesiones graves en los ojos, e incluso la ceguera. No sólo a la persona que use el dispositivo, sino a cualquiera que esté al alcance de su luz».

Los productos autorizados deben llevar siempre en el embalaje la leyenda ‘Producto láser de clase 1’

El problema de las quemaduras con láser, según recuerda la FDA, es doble. Por un lado, un instante es suficiente para sufrir una lesión pero quizás lo más importante es que «no duelen». Uno puede haberse dañado gravemente un ojo y no enterarse hasta pasado el tiempo, cuando descubre que no ve correctamente. «La visión puede deteriorarse poco a poco y, en consecuencia, el daño puede pasar desapercibido durante días e incluso semanas. En última instancia el daño podría ser permanente», advierte el especialista Dan Hewett, experto en Promoción de la Salud, del Centro para Dispositivos y Salud Radiológica dela FDA.

¿Tiene razón? Lamentablemente sí, según confirma el oftalmólogo Javier Araiz, especialista en retina del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO) de Bilbao. Los láseres de tipo 1, que son los autorizados en juguetería, tienen muy poca potencia. Un solo golpe de ese láser no tendría por qué dañar nada. Sin embargo, su acción continuada al proyectarlo sobre un mismo punto, en este caso los ojos, sí que pueden llegar a generar pequeñas lesiones «irreversibles», que acaben afectando a la visión central y que, en consecuencia, acaben desencadenando lo que técnicamente se conoce como pérdida de la visión central, que en la práctica es una forma de ceguera.

Vigilar el empaquetado

No sólo los productos de 'Star Wars' utilizan tecnología láser. Las jugueterías están llenas de haces de luz montados, como alerta la FDA, sobre «armas de juguete para apuntar al objetivo», peonzas que emiten luces de colores al girar y aparatitos pensados para la realización de todo tipo de efectos ópticos en una habitación abierta. A los niños les encantan también los punteros, que según destaca Javier Araiz -y lo cita expresamente la organización americana- han aumentado significativamente su potencia en los últimos años. «No son un juguete, sino una herramienta de trabajo», destaca el experto. Su consejo es claro: «No debería comprarse este tipo de utensilios a los niños, ni mucho menos permitir que los utilizaran».

El responsable de Promoción Exterior de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), Oliver Giner, sostiene que la normativa europea al respecto es «estricta, compleja» y que la seguridad de los productos está «certificada con ensayos de laboratorio». Aun así, reconoce que garantizar que el láser que incluye un juguete es el que realmente corresponde, el de clase 1, «es imposible». «Hay que confiar en que el producto que se vende es el que se dice en el embalaje». Existen 5 tipos de láseres, el de clase 1 es el menos potente y la caja del juguete debe dejar bien claro de cuál de ellos se trata. Clase 1, 2, 3A, 3B y 4.

El portavoz de los jugueteros aporta un consejo que puede servir para calibrar la fiabilidad del producto. Consiste en comprobar si el etiquetado del juguete es bueno, suministra información detallada y lo hace en castellano, como obliga la norma. «Si ni siquiera se preocupan por el exterior del producto, lo lógico es pensar que mucho menos lo harán por el interior de la caja», detalla Oliver Giner.