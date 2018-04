«Hay un segundo en que eres consciente del peligro»

Berta, nombre ficticio de la víctima, lleva «24 horas dándole vueltas». Tiene la impresión de que «se ha dejado barra libre. Estos animales en siete años pueden volver a sanfermines, les va a salir muy barato». Cuando tenía 17 años, en octubre de 2003, ella también fue víctima de un individuo que recientemente ha reincidido. «Me abordó cuando iba al 'cole' con la mochila y empezó a tocarme». Un ciudadano vio la escena y le frenó. Aunque ahora cree que fue una imprudencia, salió corriendo tras él y la gente le retuvo hasta que llegó la Policía. Una jueza le condenó por una falta de abusos sexuales a una multa de 1.030 euros y una orden de alejamiento de 50 metros.

Quince años después, este mismo hombre ha sido detenido el pasado marzo como presunto autor de los abusos sexuales a cinco mujeres de 20 a 25 años. Dueño de un bar en la calle Iturribide, les hacía una supuesta prueba para trabajar como camareras y las obligaba a beber, momento en que se aprovechaba de ellas. «Esto ya había pasado y le hemos dado oportunidades para que vuelva a hacerlo impunemente», protestaba Berta tras conocer estos nuevos casos, aún sin juzgar.

«Todo el proceso va en contra de la víctima, desde la batería de preguntas a que te someten, que es una tortura. Tienes que revivir un hecho que deseas olvidar para seguir adelante», denuncia.

Pánico

Berta sabe, como «cualquier persona que ha sufrido una agresión, que hay una micra de segundo en que eres consciente del peligro que estás sufriendo. En ese momento, cada célula de tu piel está en alerta máxima. O te paraliza o sales por otro lado. Yo recuerdo mi momento. No me puedo imaginar el pánico que tuvo que sentir esa mujer metida en ese portal, acorralada por cinco hombres. Es que no hace falta que te digan más, te bloquean todas las salidas». La joven reprocha a quienes han impartido justicia en este caso su «total falta de empatía», y sólo se explica que detrás haya «una falta de educación sexual». «¿Quién puede pensar que una mujer disfruta de que le penetren por delante y por detrás? Eso pasa en el porno no en la vida real».

Supone que la víctima de sanfermines «se habrá castigado miles de veces por haberse emborrachado, por haberse dejado seducir por uno de los chicos que luego la captó, pero todo es súper humano. Tuvo mala suerte de cruzarse con ellos». Berta también se unió a la concentración del jueves en Bilbao, donde sintió «el latir general» de indignación.