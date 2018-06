Jorge Blass: «Somos los mejores tramposos» 02:43 Jorge Blass no utiliza conejos ni chisteras en sus espectáculos. / Bernardo Corral El ilusionista, que recala hoy en Bilbao, augura que la magia «no desaparecerá nunca porque a la gente le fascina lo imposible» LUIS GÓMEZ Viernes, 22 junio 2018, 08:12

Blass es uno de los ilusionistas españoles de mayor proyección internacional. Trae hoy y mañana al Campos Elíseos de Bilbao el espectáculo 'Palabra de mago', donde explora la esencia de la magia. Sin conejos ni chisteras,

- ¡Cuánto disfrutaría si me traspasara algún súperpoder!

- Sobre todo por lo que harías disfrutar a la gente. Cuando ves esas caras de sorpresa, asombro...

- ¡Son artistas de los trucos!

- Lo mejor de la magia es lo que la gente se lleva. Es un momento de ilusión y de volverse niño otra vez.

- Unos honestos mentirosos. ¿Eso es lo que son los grandes magos?

- Ja, ja. Somos tramposos honestos, pero los mejores tramposos.

- ¿Por qué?

- Hacemos pequeños engaños con el consentimiento del público.

- ¿Mienten a nuestro cerebro?

- Jugamos con la percepción, con la memoria. Hay mucha psicología detrás de cada juego. Lo menos importante es el truco, lo relevante es lo que el mago genera en la mente de los espectadores, que creen haber visto algo que no puede ser. Que es imposible.

- De hecho, en cuanto se conoce el truco, se acaba la gracia.

- Totalmente. Los magos nunca contamos el secreto, pero no por nosotros, sino por el público. A mí me pasó cuando empezaba. De niño aprendía un truco y estaba tan emocionado que llamaba a mi hermano y le decía: «Te voy a contar cómo lo he hecho. Es así».

- ¿Y?

- Veía su cara de decepción y, a continuación, una desilusión tan tremenda... Nunca contamos los trucos para no haceros infelices.

- Es también un modo de valorar lo único que poseen: el secreto.

- Lo que mantiene viva la magia.

- Y proteger sus bolsillos.

- Ja, ja. Si el truco se desvela, pierde encanto y se devalúa la magia.

- Sobre todo, con magos estafadores.

- Los hay y es una pena. No suelo creer en ciencias ocultas, pero hay magos que engañan o se creen sus poderes, como el propio Uri Geller.

- ¿Doblaba cucharillas de verdad?

- Sí. Usaba técnicas de mago, pero declaraba poseer poderes mentales. Los magos le denunciamos por fraude. Esto es un arte escénico. Si alguien traspasa esa línea con supuestos poderes mentales falsos...

- ¿Cuántos años tarda en gestarse un truco?

- Algunos llevan meses y otros, como uno de teletransportación, me han costado cinco años.

- ¿El truco tiene dos caras: lo que se ve y lo que hay detrás?

- Lo importante es que el público disfrute la parte visible. Las trastienda solo nos interesa a nosotros.

- ¿Cómo protegen sus efectos?

- Entre los magos hay ética y honestidad. Nos solemos respetar.

- ¿Cuánto ganó vendiéndole un truco a David Copperfield?

- Lo menos importante fue el dinero. Lo interesante es que fui a Las Vegas y aprendí a colaborar con una estrella mundial.

- ¿Por qué nos fascina la magia?

- Al público le seduce la fascinación por lo imposible. Lo que veis realmente no se puede explicar y el ser humano siempre necesitará dosis de fantasía e ilusión. Por eso la magia nunca se acabará.