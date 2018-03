Instagram censura un beso homosexual por «atentar contra los derechos comunitarios» 01:28 El beso censurado en Instagram. La red social eliminó a los 20 segundos la imagen. No es la primera vez que censuran este tipo de contenido ELCORREO.COM Jueves, 29 marzo 2018, 17:10

«Parece que molestan ciertas fotos. La envidia siempre ha sido mala compañera del ser humano. Vivid y dejad vivir. Respetad y seréis respetados. Y que no se le olvide a nadie: amar es amar independientemente de la condición sexual». Así se expresaba Álvaro Martínez, después de que Instagram censurara la foto que subió a su perfil en la que aparecía dándose un beso con su novio. En 20 segundos la imagen se eliminó, pero Martínez decidió acudir a Twitter para contarlo. El apoyo de los twitteros no se hizo esperar.

Álvaro explicó que Instagram había considerado que la imagen era «inapropiada y atentaba contra los derechos comunitarios». Junto a la explicación colgaba la ya famosa foto, que había sido tomada este domingo, durante un paseo con su pareja por Madrid. «Os la pongo para que apreciéis lo inapropiada, inadecuada y ofensiva que resulta a algunos que se dedican a denunciarla» añadía.

Instagram elimina la última foto que subí ayer. Por “inapropiada, y atentar contra los derechos comunitarios”.

Os pongo La foto en cuestión para que apreciéis lo inapropiada, inadecuada y ofensiva que resulta a algunos que se dedican a denunciarla: pic.twitter.com/19SENCrvXW — Álvaro Martínez (@AlvaroMF92) 26 de marzo de 2018

Después de que Álvaro, que no se explicara lo ocurrido ni contra quién había atentado, volvía a publicar su romántica instantánea. A partir de ahí, su historia se hizo viral. Famosos y anónimos mostraron rápidamente su apoyo: más de 162.000 me gustas y 6.000 comentarios. Las duras críticas a Instagram por homofobia no se hicieron esperar.

Poco después de eso, Álvaro daba cuenta (y celebraba) la rectificación por parte de la popular red social: «Instagram acaba de publicar la fotografía que retiró de mi perfil. Agradezco el cambio de postura, aunque aún espero una explicación al respecto. Pero, sobre todo, agradezco los miles y miles de mensajes de apoyo recibidos. Las muestras de cariño. Gracias de corazón».

Otros episodios

Desafortunadamente, este episodio homófobo no ha sido el único que ha tenido lugar en Instagram. El pasado diciembre, Jana y Verónica publicaron una foto tumbadas en la cama con su hijo Álex. La imagen fue borrada por la red social.

Este miércoles, tras conocer la historia de Álvaro,. han vuelto a publicar la imagen que les censuraron acompañada de este texto:

Han pasado 4 meses desde que #yosoloveoamor, inundó las redes, desde que esta foto de #familia se viralizó y recibimos #apoyo de todo el #mundo literalmente, quiero volver a agradeceros todo eso que hicísteis en aquellas tres semanas de auténtica locura, donde después de que volviesen a denunciar el #hashtag hicimos otro #borraigdehomófobos y nuestra lucha se hizo vuestra, y la nuestra de todas esas familias y personas que reciben desprecio, rechazo y odio ante una fobia absurda como esta. Para los que hayáis llegado de nuevos a mi cuenta os explico brevemente que pasó.

@dirtybootsandmessyhair compartió nuestra foto. (La primera vez que compartían una foto de una familia homoparental.

Recibió tantas denuncias y comentarios homófobos que instagram la eliminó, la página la volvió a subir, e instagram la volvió a eliminar.

La página se puso en contacto conmigo para contarme que había pasado, tras su frustración de recibir un mensaje de @instagram donde decían que la quitaban por considerarla inapropiada, volvieron a contestar pidiendo perdón porque había sido un error, pero una vez eliminada la foto no la volvieron a publicar.

@dirtybootsandmessyhair .

Hoy al publicar la foto de los dos chicos en stories me han mandando varias personas que les había pasado lo mismo, todos personas homosexuales. Pero ¿sabéis para que sirve todo esto? Para ver que el mundo está a favor de la igualdad, que penaliza el odio, y que aunque unas normas borren una foto, hay muchas manos detrás dando visibilidad a lo que unos pocos intentan esconder. "Esto no es ninguna tontería: es un delito. La homofobia está penada y es algo que no se puede consentir"

#yosoloveoamor #loveislove #morelovelesshate #love #twomoms #familia #family #onthebed