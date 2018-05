Las ikastolas no garantizan el nivel de euskera de sus alumnos al acabar la enseñanza obligatoria Coinciden con Kontseilua en fijar un nivel, el B2, al terminar Secundaria y la necesidad de realizar un examen «externo» para comprobar si se alcanza ese listón obligatorio MARTA FDEZ. VALLEJO Jueves, 3 mayo 2018, 01:15

Las ikastolas y Kontseilua -plataforma de asociaciones para el desarrollo de la lengua vasca- defendieron ayer en el Parlamento la necesidad de establecer un nivel B2 de euskera al acabar la enseñanza obligatoria y evaluar a los alumnos para comprobar si se llega a ese listón. Estos dos colectivos también alertaron de que el conocimiento y uso de este idioma oficial ha «retrocedido», según muestran los últimos estudios, y que hacen falta medidas, como la «inmersión» en lengua vasca en las aulas, que debería recoger una nueva ley educativa.

EH Bildu llevó ayer a la comisión de Educación a responsables de Ikastolen Elkartea y de Kontseilua para que detallaran su apuesta para mejorar el aprendizaje del euskera en los centros de enseñanza. El presidente de las ikastolas, Koldo Tellitu, opinó que los actuales modelos lingüísticos, en castellano (A), bilingüe (B), y en euskera (D) «no garantizan» que todos los alumnos acaben la etapa obligatoria con dominio suficiente del idioma. «Los estudios demuestran que el sistema educativo no garantiza la euskaldunización», destacó Tellitu. «Y no solo no se está manteniendo, sino que vamos para abajo, hacen falta poner en marcha medidas porque la situación es grave», resaltó.

El presidente de las ikastolas concertadas defendió la inmersión lingüística como el modelo a adoptar en todos los centros, sin olvidar el aprendizaje de lenguas extranjeras. «El plurilingüismo es importante para que el euskera salga adelante», dijo. Los colegios tendrían autonomía para diseñar su proyecto lingüístico pero con una «columna vertebral común» a todos. Advirtió también de que es «imprescindible» establecer unos objetivos concretos a alcanzar al acabar la enseñanza obligatoria, tras cuarto de ESO, que debería ser un nivel B2 -similar a un first en inglés-.

Tellitu hizo un especial hincapié en la necesidad de evaluar el nivel conseguido por todos los alumnos al finalizar la etapa de Secundaria. Una evaluación que debería ser «profunda» y «externa» y que serviría para establecer acciones «de mejora», apuntó. Resaltó que hay que recoger todas estas medidas en una nueva ley vasca de educación.

LOS PROTAGONISTAS Koldo Tellitu - Presidente de las ikastolas «El euskera no solo no se está manteniendo, sino que vamos para abajo. La situación es grave y hace falta adoptar medidas». Paul Bilbao - Secretario general de Kontseilua «Todos los alumnos tienen derecho a aprender euskera. Su conocimiento garantiza la cohesión social y la convivencia».

«Facilita la convivencia»

El secretario general de Kontseilua, Paul Bilbao, coincidió en resaltar que una gran parte de los estudiantes acaban la enseñanza obligatoria «sin euskaldunizarse» y que hay que superar el sistema de modelos lingüísticos. La propuesta de la plataforma también pasa por una enseñanza íntegra en euskera en las aulas y colocar como objetivo a alcanzar el B2 en euskera y un B1 en lengua extranjera tras la ESO. «Es necesaria la evaluación para poder comprobar el nivel y adoptar medidas correctoras y que se fije ese nuevo sistema mediante una ley», apuntó.

El responsable de Kontseilua opinó que todos los alumnos «tienen derecho» a lograr un dominio del euskera en la escuela. «El conocimiento de la lengua vasca garantiza la cohesión social y la convivencia», destacó Bilbao.