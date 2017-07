Horóscopo de hoy 13 de julio 2017: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Jueves, 13 julio 2017, 01:10

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 13 de julio 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

Necesita salir de la rutina amorosa por la que atraviesa. Los problemas económicos que le agobian se resuelven. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Estaría bien que se decidiera a viajar.

Tauro

Estar sin un amor a la vista también tiene sus ventajas. Controle personalmente sus asuntos financieros. Momento para luchar por el ascenso. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.

Géminis

Magnífico día en compañía de su pareja. Esa nueva relación supone el comienzo de un buen negocio. Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy. Si es fumador, intente fumar menos.

Cáncer

Muchas veces una ruptura sentimental nos abre nuevos caminos. Va a recibir una bonificación económica. Algún conocido, le proporcionará una oferta de trabajo. Tiene que hacer más ejercicio físico.

Leo

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. La relación con sus compañeros de profesión mejora. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.

Virgo

Cuide sus compañías y escuche los consejos de su pareja. Excelente momento para realizar operaciones bursátiles. Jornada idónea para olvidar rencillas profesionales. Mermado de fuerzas, intente descansar.

Libra

Las circunstancias confirmarán que ese alguien le quiere. Tenga cuidado a la hora de invertir. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. No fuerce en exceso su organismo, no es saludable.

Escorpio

A pesar de que se muestre distante, su pareja le quiere. Buen día para dar comienzo a nuevas inversiones. Si tiene negocio propio, trabajará demasiadas horas. Mucho cuidado si no quiere padecer una crisis nerviosa.

Sagitario

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. Su familia le ayudará en este mal momento económico. Jornada laboral fecunda en ideas y proyectos con mucho futuro. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Capricornio

La compañía ideal puede estar cerca. Aproveche el día para disfrutar de ese aumento de sueldo. Expondrá las prioridades de la empresa y triunfará en su trabajo. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Acuario

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. Va a ganar bastante más dinero. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.

Piscis

Resuelve, por fin, un viejo asunto amoroso. Las finanzas están al alza. Este trabajo tan intenso es puntual. Jornada perfecta para empezar a hacer ejercicio.