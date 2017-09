Horóscopo de hoy 25 de septiembre 2017: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Lunes, 25 septiembre 2017, 01:10

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 25 de septiembre de 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

No dude de su pareja, sus sentimientos son verdaderos. Las actividades extras producen ganancias importantes. No tome decisiones precipitadas en su trabajo. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Tauro

Situación bastante emocionante en lo sentimental. Sin problemas para hacer frente a sus gastos. Algo está frenando su evolución profesional. La tristeza puede influir en su estado físico.

Géminis

Planee una cena familiar, se alegrarán mucho. Realice los cambios necesarios en el sector económico. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Su buena salud dependerá de su humor.

Cáncer

Quizás ocurra que ni familia ni pareja le entiendan. Quiere hacer con su dinero más cosas de las que puede. En el trabajo, alguien quiere frustrar sus iniciativas. Vaya al médico, necesita un chequeo.

Leo

Cuenta con el cariño incondicional de sus familiares. Ponga sus facturas en orden y revise todos sus gastos. Súbase al carro tecnológico o se quedará atrás. Visite a su odontólogo, ya le toca.

Virgo

Los malentendidos con su pareja se aclararán inesperadamente. Controle su afán consumista y reduzca sus gastos. La tenacidad será su baza para progresar en el trabajo. Es muy beneficioso ingerir líquidos, no lo olvide.

Libra

En los asuntos del corazón, paciencia. Posibilidad de recibir una importante suma de dinero. Sus jefes se resisten a sus peticiones. En su salud, un bajón puntual sin importancia, pronto se recuperará.

Escorpio

La familia le proporcionará grandes alegrías. Cualquier tipo de inversión puede funcionar. No defraude a ese superior que apostó por usted. Cuidado, sobre todo, con la zona lumbar.

Sagitario

Por fin ha decidio salir a divertirse. Revise sus cuentas y contrólese con su tarjeta de crédito. La creatividad es básica en su trabajo. Supere ese temor a una posible enfermedad.

Capricornio

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables. Cuidado con arriesgar bienes materiales. Tiene compañeros estupendos que le pueden ayudar. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Acuario

Su sentido del humor le acerca al sexo opuesto. Jornada favorable para iniciativas de inversión en bolsa. Procure acabar todos los proyectos atrasados. Intente comer con menos grasa, le conviene.

Piscis

No van descaminados esos temores respecto a su pareja. Buen momento para invertir en bolsa. Aprenda cómo trabajar y obtendrá grandes resultados. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.