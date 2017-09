Horóscopo de hoy 20 de septiembre 2017: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Miércoles, 20 septiembre 2017, 01:10

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 20 de septiembre de 2017, para tu signo del zodiaco.

Aries

Déjese llevar por su pareja, en algunas ocasiones. Buen momento para comenzar un plan de ahorro. En el trabajo empieza a triunfar con sus nuevos proyectos. Deseos de dejar el tabaco, lo conseguirá.

Tauro

Si tiene una relación tormentosa, deje pasar un tiempo. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

Géminis

Esa persona que tanto le mira busca algo, pregúntele. Buenas perspectivas en el terreno económico. En el trabajo, tendrá la posibilidad de organizar un nuevo proyecto. Oportuno descansar todo lo que pueda por la noche.

Cáncer

Con su carisma le surgirán pretendientes por doquier. Fuera de su ciudad puede obtener nuevos ingresos. Sus comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos. Andará un poco falto de energías.

Leo

Quizá viva un reencuentro muy especial e inesperado. Ahorre un poco más, así se sentirá seguro en el futuro. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Sus pies necesitan el mismo cuidado todo el año.

Virgo

El amor le sonríe, disfrute el momento. Debe tener precaución en los asuntos de dinero. Sus compañeros no deben ser sus enemigos. Decaimiento pasajero, no se preocupe, no es nada.

Libra

En el amor, día muy feliz. Hoy superará esa caída en sus inversiones. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. La pereza no es un buen aliado para su salud.

Escorpio

Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja. Se presentan gastos relacionados con la casa. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. Mucho cuidado con el exceso de gimnasia.

Sagitario

Su estado de ánimo no ayuda en su relación amorosa. Haga un uso más inteligente de su dinero. Compagine su trabajo con la ayuda a los compañeros. Por fin dice adiós a ese virus intestinal.

Capricornio

Cuenta con el apoyo decidido de sus seres queridos. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. Sabe cómo mantener su posición laboral. Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

Acuario

Está siendo demasiado duro con sus seres queridos. Ahorre lo que pueda y gaste lo necesario. En el trabajo, está en un momento de mucha creatividad. Problemas intestinales de poca importancia.

Piscis

Los grandes pensamientos nacen en el corazón. Evite los negocios que desconoce. Contagiará su optimismo en su ambiente de trabajo. La visita al fisioterapeuta va siendo necesaria.